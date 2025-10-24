Вот что случится с вашим телом, если есть яблоки каждый день

Употребление одного и больше яблока на день способствует профилактике многих заболеваний / © Pixabay

Реклама

Яблоки являются наиболее употребляемыми фруктами. Они известны своими многочисленными преимуществами для здоровья. Исследования показывают, что употребление яблок может улучшить пищеварение и оградить от диабета и болезней сердца.

О пользе простого фрукта пишет eatingwell.

Улучшает пищеварение

Яблоки являются хорошим источником пектина — растворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение. Пектин абсорбирует воду в пищеварительном тракте, создавая более объемный и мягкий легче отходящий стул. Пектин также считается пребиотиком, стимулирующим рост и активность полезных бактерий в кишечнике.

Реклама

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление от 100 до 150 г цельных яблок в день связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и снижением АД, общего и «плохого» холестерина, уменьшением воспаления, а также с улучшением функции эндотелия сосудов.

Поможет похудеть

В яблоках много воды и клетчатки, но мало калорий, что помогает контролировать вес, сохраняя ощущение сытости и сокращая потребление калорий.

Исследования показывают, что люди, которые едят по два яблока в день, имеют на 36% меньший риск развития диабета второго типа, чем потребляющие одно.

Укрепить иммунитет

В яблоках относительно много витамина C-антиоксиданта, который помогает иммунной системе бороться с болезнями. Витамин C помогает улучшить усвоение железа из растительных продуктов и необходим для производства коллагена.

Реклама

Фрукты также богаты фитохимическими веществами, включая кверцетин, катехин, хлорогеновую кислоту и эпикатехин, обладающие сильными антиоксидантными свойствами.

Профилактика онкологических заболеваний

Тритерпены, кроме антиоксидантного воздействия, обладают высоким противоопухолевым потенциалом: они активно изучаются в онкологии как потенциальные профилактические противораковые средства. Кроме того, есть данные об участии фитостерина в профилактике плоскоклеточного рака кожи и рака шейки матки.

Раньше мы писали о том, что организм не может сам производить витамин С и не накапливает его, поэтому его необходимо каждый день получать с едой. Источниками витамина С являются овощи и фрукты. Где больше всего витамина С — читайте в новости.