- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 2 мин
Вот что случится с вашим телом, если есть яблоки каждый день
Яблоки можно смело включать в ежедневный рацион питания, и это принесет вам только пользу.
Яблоки являются наиболее употребляемыми фруктами. Они известны своими многочисленными преимуществами для здоровья. Исследования показывают, что употребление яблок может улучшить пищеварение и оградить от диабета и болезней сердца.
О пользе простого фрукта пишет eatingwell.
Улучшает пищеварение
Яблоки являются хорошим источником пектина — растворимой клетчатки, которая улучшает пищеварение. Пектин абсорбирует воду в пищеварительном тракте, создавая более объемный и мягкий легче отходящий стул. Пектин также считается пребиотиком, стимулирующим рост и активность полезных бактерий в кишечнике.
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Употребление от 100 до 150 г цельных яблок в день связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и снижением АД, общего и «плохого» холестерина, уменьшением воспаления, а также с улучшением функции эндотелия сосудов.
Поможет похудеть
В яблоках много воды и клетчатки, но мало калорий, что помогает контролировать вес, сохраняя ощущение сытости и сокращая потребление калорий.
Исследования показывают, что люди, которые едят по два яблока в день, имеют на 36% меньший риск развития диабета второго типа, чем потребляющие одно.
Укрепить иммунитет
В яблоках относительно много витамина C-антиоксиданта, который помогает иммунной системе бороться с болезнями. Витамин C помогает улучшить усвоение железа из растительных продуктов и необходим для производства коллагена.
Фрукты также богаты фитохимическими веществами, включая кверцетин, катехин, хлорогеновую кислоту и эпикатехин, обладающие сильными антиоксидантными свойствами.
Профилактика онкологических заболеваний
Тритерпены, кроме антиоксидантного воздействия, обладают высоким противоопухолевым потенциалом: они активно изучаются в онкологии как потенциальные профилактические противораковые средства. Кроме того, есть данные об участии фитостерина в профилактике плоскоклеточного рака кожи и рака шейки матки.
Раньше мы писали о том, что организм не может сам производить витамин С и не накапливает его, поэтому его необходимо каждый день получать с едой. Источниками витамина С являются овощи и фрукты. Где больше всего витамина С — читайте в новости.