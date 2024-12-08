Вот из каких грибов никогда нельзя варить суп: они выделяют яд прямо в бульон

Не следует готовить перезрелые грибы и те, которые росли у дороги, они имеют в своем составе наиболее опасные для здоровья токсины.

Рассказываем, из каких грибов не следует варить суп, а какие можно готовить.

Какие грибы нельзя добавлять в суп, потому что они выделяют токсины

Медики предупреждают, что некоторые виды грибов при варке активно выделяют ядовитые вещества. К таким относятся пластинчатые виды – сыроежки, грузди, лисички и волнушки. Воду, в которой варились эти грибы, нужно сливать, а их лучше добавлять в салаты, соусы или жарить.

Еще одно табу для супов – это перезрелые грибы. Они содержат испорченный белок, который плохо переваривается. Кроме того, в них может присутствовать плесень и одноклеточные паразиты – амебы.

Также опасны для варки грибы, росшие у дороги. Они накапливают тяжелые металлы и разные ядовитые вещества, особенно в шляпках собираются токсины из осадков и выхлопных газов. Также эти грибы могут содержать радиоактивные элементы. А при приготовлении эти ядовитые вещества остаются в бульоне.

Из каких грибов лучше готовить супы

Самый вкусный грибной суп выходит из белых грибов, шампиньонов, опят и маслят. После первой варки грибы лучше пожарить, чтобы придать блюду более насыщенный вкус и аромат.

Если грибы сушеные, то перед их приготовлением следует обратить внимание на некоторые нюансы.

Пластинка шляпки должна быть цельной, а толщина – не более полусантиметра. Гриб должен быть небольшим с четкими контурами пластинок шляпок. Цвет шляпки должен быть светло-коричневого оттенка. Нижняя часть ножки качественного гриба – ровная и невредимая.

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