Вот почему пожилые люди должны иметь несколько лишних килограммов: об этом мало кто знает

Наличие лишнего веса традиционно считается вредным для здоровья, впрочем, врачи говорят, что не все так однозначно.

Да, лишний вес может вызвать кучу проблем и неудобств, особенно для пожилых людей. Ведь жировые прослои на теле могут затруднять передвижение и провоцировать развитие многих заболеваний. А организм пожилых людей гораздо хуже справляется с такими проблемами. Однако некоторые медицинские специалисты отмечают, что несколько сантиметров жировой ткани на теле пожилых людей не повредит, а наоборот, будет только на пользу. Рассказываем, чем полезны лишние килограммы для пожилых людей.

Какая польза лишнего веса для людей пожилого возраста: разъяснение врачей

Некоторые врачи-эндокринологи уверяют, что лишние килограммы на теле людей зрелого возраста могут выполнять положительные функции и даже облегчать жизнь.

По словам специалистов, пожилые люди, имеющие несколько лишних килограммов, меньше страдают от переломов костей. Костная ткань с возрастом становится хрупкой, поэтому такие травмы – это одна из самых частых проблем со здоровьем в пожилом возрасте. А жир на животе и в области бедер выполняет функцию амортизации, что помогает существенно снижать вред, который можно получить при падении. Поэтому жировая ткань представляет собой своеобразную профилактику остеопорозных переломов.

А вот снижение веса пожилых людей, как отмечают врачи, должно проходить под тщательным наблюдением и контролем медиков. Если человек после 60 лет хочет похудеть, то нужно обязательно проходить соответствующие обследования и соблюдать диеты под наблюдением врача. Ибо чрезмерное и быстрое уменьшение подкожного жирового слоя может привести к развитию или обострению существующих заболеваний.

Читайте также:

Названы продукты, которые нельзя есть после 60: что нужно обязательно включить в рацион

Выбираем лучшую позу для сна: как спать сладко, чтобы с утра ничего не болело

Эти продукты следует исключить из своего рациона: разрушают стенки сосудов и повышают сахар в крови