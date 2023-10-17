Война, стресс и еда: диетолог объяснила, как изменились пищевые привычки украинцев и как это повлияло на цифру на весах

С начала полномасштабного вторжения в украинцев изменились пищевые привычки, а значит и цифры на весах. Это связано с тем, что меняется и качество пищи, и ее количество, и время приема, появляются хаотические перекусы в течение дня, больше пищи для удовольствия.

Как за полтора года изменились наши пищевые привычки, как стресс повлиял на гормоны и цифры на весах – об этом в эфире ТСН в рамках телемарафона рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Марта Лисевич.

Связь стресса и веса

“С начала полномасштабного вторжения стала ярче наблюдаться связь эмоционального фона и цифр на весах. Непродолжительный стресс в небольшом количестве даже полезен для организма. Но когда мы постоянно находимся в хроническом процессе, то за счет, в том числе гормонов, у нас меняется и цифра на весах”, – сказала диетолог.

Изменение пищевых привычек

“В основном у людей меняются пищевые привычки. Возможно, мы не замечаем, но меняется и качество еды, и ее количество, и время приема, появляются хаотические перекусы в течение дня, больше еды для удовольствия — перенервничали и таким образом успокоили себя вкусным», — отметила Марина Лисевич.

“Но это все начало, условно первые три-четыре месяца. Кто набрал вес, кто наоборот похудел. То есть у нас нет объективной статистики, ее не существует. Пациенты уже не приходят с целью снизить вес. Да, они отмечают, что у них, например, плюс пять килограммов с начала полномасштабного вторжения”, — отметила специалист.

Но, по ее словам, во главу угла пациенты выносят свое физическое состояние, то есть показатели в анализах: “Их больше интересует само здоровье, чем отражение в зеркале. Я считаю, что это положительная тенденция.

Гормон стресса

“Кортизол – это “разрекламированный” сейчас гормон. По моему субъективному мнению, большинство спекулируют на кортизоле, во всем обвиняют именно его. Да, он действительно производится нашими надпочечниками. Рекомендация по управлению кортизолом – сбалансированное питание и физическая активность”, – рассказала диетолог.

Здоровый сон

Она добавила, что сон – важная составляющая: “В Украине из-за того, что есть страна-агрессорка, которая нас терроризирует, о здоровом сне речь не может идти. Но мы должны найти возможность хотя бы досыпать в течение дня. 15 минут дневного сна уже хорошо для восстановления”.

Сахарный диабет

Также не нужно забывать о мировой пандемии — сахарном диабете, подчеркнула специалист: «Это эндокринное заболевание. Здесь напрямую связаны гормоны углеводного профиля. Поэтому сахарный диабет я выносила даже на первое место”.

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