ВОЗ: каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство на фоне войны

Каждый четвертый человек в Украине находится под угрозой тяжелых психических заболеваний.

В Украине четверть населения может страдать от расстройств психического здоровья на фоне тяжелой войны и постоянных обстрелов, продолжающихся уже почти год.

Об этом заявил специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мишель Казачкин, передает Reuters.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, сейчас каждый четвертый человек в Украине находится под угрозой тяжелых психических заболеваний.

Казачкин сказал, что во время недавнего визита в Днепр видел десятки военнослужащих, госпитализированных с "острой тревогой, депрессией и психическими расстройствами".

"Психическое здоровье становится основной проблемой здравоохранения в Украине. Война и ее последствия привели к увеличению употребления разрешенных и запрещенных психоактивных веществ", – добавил он.

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