ВОЗ подтвердила две дополнительные атаки на заведения здравоохранения и медиков в Украине

ВОЗ подтвердила две дополнительные атаки на заведения здравоохранения и медиков в Украине

С начала широкомасштабной войны 73 человека из медицинской отрасли погибли, а 52 были ранены.

По состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировано 164 нападения на здравоохранения и медиков.

Эти атаки произошли в период с 24 февраля по 16 апреля, и в них погибли 73 человека и 52 были ранены, сообщает ВОЗ ( World Health Organization Ukraine ).

"Здравоохранение никогда не должно быть мишенью", — добавили в организации.

Напомним, в результате артиллерийских обстрелов Чернигова, что армия РФ в очередной раз совершила 13 марта, в помещение городской больницы №3 попал вражеский снаряд. Он полностью разрушил рентгенологическое отделение.

Как сообщалось ранее, более 700 погибших и 40 пропавших без вести — такую статистику жертв российских обстрелов озвучил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, но это предыдущие цифры. Уже неделю как город не слышит обстрелы. Много где не хватает света и воды, остается трудность с пищей. Из-за разрушенных мостов и дорог доехать до города стало крайне сложно.

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