Против каких болезней нужно срочно разрабатывать вакцины: ВОЗ опубликовала список

В список вошли ВИЧ, малярия и туберкулез.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила первый глобальный список эндемичных патогенов и отметила необходимость срочной разработки вакцин против них.
Об этом организация сообщила на официальном сайте.
Среди основных угроз указаны ВИЧ, малярия и туберкулез, которые ежегодно уносят жизни 2,5 миллиона человек в мире. Также в список вошли стрептококки группы А и Klebsiella pneumoniae, резистентность которых к антибиотикам делает их особенно опасными.
Директор отдела иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен подчеркнула, что новые вакцины часто создаются на основе потенциальной прибыли, а не реального влияния на жизнь людей.
"В этом исследовании используется широкий опыт и данные для оценки вакцин, что не только существенно снизят уровень заболеваний, которые сегодня сильно влияют на людей, но и снизят медицинские расходы, с которыми сталкиваются семьи и системы здравоохранения", — рассказала ученый.
ВОЗ также представила список заболеваний, вакцины против которых нуждаются в срочной разработке. В список вошли:
- стрептококк группы А;
- вирус гепатита С;
- ВИЧ-1;
- Клебсиэлла пневмония.
Кроме того, ВОЗ отметила необходимость дальнейшей разработки вакцин против таких патогенов, как цитомегаловирус, вирус гриппа, различные виды лейшмании, нетифозные сальмонеллы, норовирус, малярия, виды Shigella и золотистый стафилококк.
В списке патогенов, вакцины против которых находятся на стадии официального одобрения, указаны:
- вирус Денге;
- стрептококк группы В;
- внекишечная патогенная E. coli;
- микобактерии туберкулеза;
- респираторно-синцитиальный вирус (RSV)
Этот список станет основой для программы ВОЗ по иммунизации на ближайшие шесть лет, ориентируя усилия на население стран с низким и средним уровнем дохода.
Напомним, врачи назвали продукты, разрушающие клетки мозга и ухудшающие память.
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