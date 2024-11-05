Против каких болезней нужно срочно разрабатывать вакцины: ВОЗ опубликовала список

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила первый глобальный список эндемичных патогенов и отметила необходимость срочной разработки вакцин против них.

Об этом организация сообщила на официальном сайте.

Среди основных угроз указаны ВИЧ, малярия и туберкулез, которые ежегодно уносят жизни 2,5 миллиона человек в мире. Также в список вошли стрептококки группы А и Klebsiella pneumoniae, резистентность которых к антибиотикам делает их особенно опасными.

Директор отдела иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен подчеркнула, что новые вакцины часто создаются на основе потенциальной прибыли, а не реального влияния на жизнь людей.

"В этом исследовании используется широкий опыт и данные для оценки вакцин, что не только существенно снизят уровень заболеваний, которые сегодня сильно влияют на людей, но и снизят медицинские расходы, с которыми сталкиваются семьи и системы здравоохранения", — рассказала ученый.

ВОЗ также представила список заболеваний, вакцины против которых нуждаются в срочной разработке. В список вошли:

стрептококк группы А;

вирус гепатита С;

ВИЧ-1;

Клебсиэлла пневмония.

Кроме того, ВОЗ отметила необходимость дальнейшей разработки вакцин против таких патогенов, как цитомегаловирус, вирус гриппа, различные виды лейшмании, нетифозные сальмонеллы, норовирус, малярия, виды Shigella и золотистый стафилококк.

В списке патогенов, вакцины против которых находятся на стадии официального одобрения, указаны:

вирус Денге;

стрептококк группы В;

внекишечная патогенная E. coli;

микобактерии туберкулеза;

респираторно-синцитиальный вирус (RSV)

Этот список станет основой для программы ВОЗ по иммунизации на ближайшие шесть лет, ориентируя усилия на население стран с низким и средним уровнем дохода.

Напомним, врачи назвали продукты, разрушающие клетки мозга и ухудшающие память.

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