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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Воздух, как на химическом заводе: учёные обнаружили скрытую опасность в салонах красоты

В воздухе маникюрных салонов ученые зафиксировали кратковременные всплески концентрации химических соединений. Особое беспокойство вызывает возможное воздействие этих веществ на здоровье работников, которые проводят в таких помещениях много часов каждый день.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Чем опасен воздух в салонах красоты — исследование учёных

Чем опасен воздух в салонах красоты — исследование учёных / © pixabay.com

В маникюрных салонах концентрация химических веществ в воздухе порой достигает уровней, характерных для промышленных предприятий. Наибольшую опасность это может представлять для мастеров, которые ежедневно часами вдыхают пары средств для ногтей.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Risk Analysis, сообщает ScienceAlert.

Учёные провели исследование качества воздуха в пяти маникюрных салонах Нью-Йорка. С апреля 2023 года по март 2024 года они проводили измерения концентрации летучих органических соединений каждую минуту в течение рабочего дня. В каждом заведении наблюдения длились примерно неделю.

Выяснилось, что уровень химических веществ в воздухе может резко повышаться в течение короткого времени. Медианная концентрация составляла 15,1 части на миллион, тогда как медианный показатель 15-минутных пиков достигал 31,4. В одном из салонов зафиксировали концентрацию 113 частей на миллион.

По словам ведущего автора исследования Энтони Иерарди, такие показатели сопоставимы с уровнями загрязнения воздуха на предприятиях, где производят или используют большие объемы химикатов.

В то же время на промышленных объектах, как правило, действуют более строгие правила безопасности, а у работников есть более широкий доступ к вентиляционным системам и средствам индивидуальной защиты.

Какие опасные вещества обнаружили в салонах

Среди основных соединений, обнаруженных в воздухе, были ацетон, этилацетат, метилацетат и н-бутилацетат. Исследователи также зафиксировали небольшие концентрации бензола — вещества, длительное воздействие которого может повышать риск развития рака.

«Важно, однако, что мы рассчитали оценки потенциального риска, что не является доказательством того, что работники действительно заболевают раком в результате этих воздействий. Дальнейшие исследования должны изучить фактические последствия для здоровья работников маникюрных салонов, в частности рак, чтобы лучше понять долгосрочные последствия этих профессиональных воздействий», — отметил исследователь по вопросам охраны труда и окружающей среды в Школе общественного здоровья CUNY Энтони Иерарди.

Как уменьшить воздействие химических паров

Исследователи отмечают, что обычные медицинские и тканевые маски не защищают от химических паров. Зато снизить концентрацию вредных веществ помогает надлежащая вентиляция.

Кроме того, специалисты рекомендуют по возможности открывать окна и двери, плотно закрывать емкости с косметическими средствами и хранить использованные материалы, пропитанные химикатами, в закрытых контейнерах.

Что касается посетителей салонов, то риски для них также пока остаются недостаточно изученными. По словам Иерарди, для оценки возможных последствий кратковременного пребывания в таких помещениях необходимы отдельные исследования.

Напомним, что обычный арахис может благотворно влиять на работу мозга и процессы, связанные с памятью. Новое исследованиепоказало, какие изменения происходят после 16 недель его ежедневного употребления.

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