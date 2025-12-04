Воздух в самолетах и больницах оказался одинаково загрязнен: ученые удивили деталями

Микробики

Реклама

В воздухе в самолетах и больницах обнаружили примерно одинаковый состав микробов, в котором преобладали безвредные бактерии из кожи и окружающей среды. При этом исследователи обнаружили высокое содержание генов устойчивости к антибиотикам даже без самих возбудителей болезней, которые с этими антибиотиками могли контактировать. Это свидетельствует о распространенности стойкости к антибиотикам в окружающей среде, которая передается даже между безвредными бактериями.

Исследования опубликовали в журнале Microbiome.

Как изучали загрязненность воздуха

Исследования начали в январе 2022 года, во время пандемии наводнения, когда люди были озабочены качеством воздуха в замкнутых пространствах, таких как самолеты. Поэтому ученые планировали собрать образцы бактерий из воздушных фильтров HEPA на борту, однако замена этих фильтров ценная и технологически сложная процедура. Исследователи попросили пассажиров рейсов внутри США и между странами носить маски, а затем отправлять им на анализ в герметичной упаковке. Отдельно учёные собрали маски от медицинских работников.

Реклама

Исследователи анализировали образцы с наружной поверхности масок, контактировавшей с воздухом в помещениях и самолетах, а не внутренней, на которой собирались бактерии из дыхательной системы самих участников.

Несмотря на ужас людей перед патогенами, главным источником микробов в воздухе оказались сами люди. Однако ученые отмечают, что это не означает, что нет необходимости носить маски. Они могут значительно снизить риск заражения болезнями, которые могут передаваться через кашель или чихание, а вдобавок исследователи советуют не забывать о мытье рук, ведь контактный путь передачи болезней особенно распространен в людных местах, таких как аэропорты или больницы.

Напомним, ученые выяснили, что электронные сигареты (вейпы) могут быть в 3000 раз больше загрязнены бактериями и грибками, чем сиденье среднего унитаза в общественном туалете. Лабораторные эксперименты показали, что теплая и влажная среда мундштука становится идеальным местом для размножения микроорганизмов, если устройство не чистить регулярно.