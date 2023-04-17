Впечатляющие результаты нового исследования: древний вирус может быть ключом к лечению рака легких

Новое исследование показало, что остатки древних вирусов, хранящихся в ДНК человека, могут помочь бороться с раком легких.

Ученые из Фрэнсис Крик Института, частично финансируемые организацией Cancer Research UK, обнаружили, что эти вирусы, называемые эндогенными ретровирусами, находятся в спящем состоянии у большинства людей, но могут быть "пробужденными" враковых тканях.

Об этом говорится в Yahoo.

Но, изучая ткани легочной раковой болезни мышей и человеческих тканей, ученые обнаружили, что когда эти клетки активируются, они могут вызвать иммунный ответ от В-клеток, которые являются белыми кровяными клетками, создающими антитела против болезней.

Итак, когда древние эндогенные "ретровирусы просыпаются" в раковых участках, наше тело создает биологический ответ для борьбы с раком.

"Иммунная система вводится в заблуждение и считает, что клетки опухоли заражены, и пытается уничтожить вирус, так что это как система сигнализации", – рассказал профессор Джордж Кассиотис, руководитель лаборатории ретровирусной иммунологии в Крике, в интервью BBC.

Это открытие позволит ученым приблизиться к созданию более эффективных методов лечения рака легких, заявил он.

"С более глубоким исследованием мы можем рассматривать возможность создания вакцины для лечения рака, которая будет состоять из активированных генов ERV для повышения выработки антител на месте рака пациента и, надеемся, улучшить результаты иммунотерапии", — сказал профессор Кассиотис в заявлении Фрэнсис Крик Института.

Он добавил: "Гены ERV скрывались как вирусные следы в геноме человека на протяжении тысяч или миллионов лет, поэтому интересно думать, что болезни наших предков могут быть ключом к лечению нынешних болезней".

Джулиан Даунворд, научный директор и руководитель лаборатории онкогенной биологии во Фрэнсис Крик Институте сказал: "Эта работа открывает множество новых возможностей для улучшения ответа пациента на иммунотерапию, которая является важным шагом в помощи большему числу людей пережить рак легких".

По данным Американского общества борьбы с раком, рак легких является вторым по распространенности видом рака среди мужчин и женщин в Соединенных Штатах Америки (за исключением рака кожи). Организация оценивает, что в 2023 году в США будет более 238340 новых случаев рака легких и 127070 смертей от этой болезни.

Напомним, что один из видов рака можно обнаружить на лице больного человека – это карцинома легких, симптомы которой часто игнорируют или диагностируют другие менее серьезные проблемы.

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