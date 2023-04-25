Впервые в истории украинской медицины ребенку провели операцию на мозге с пробуждением

Парень с восьми лет страдал от сильных эпилептических приступов.

Во Львове впервые в истории украинской медицины ребенку была проведена операция на мозге с пробуждением. Во время важнейшей части вмешательства 15-летний парень был в сознании.

Об этом сообщили специалисты Первого медицинского объединения Львова.

Львовские нейрохирурги Больницы Святого Николая провели операцию на мозге с пробуждением — AWAKE SURGERY.

"Детство Максима прошло со строгими ограничениями, под постоянным наблюдением мамы, которая круглосуточно следила за сыном и боялась за его жизнь. В последние годы юноше стало тяжело говорить и запоминать", — рассказывают врачи.

До болезни мальчик занимался танцами и мечтал стать чемпионом. Теперь он даже бегать не мог. Более того, смех или слезы тоже могли спровоцировать нападение. Впоследствии юноше стало тяжело говорить и запоминать, потому что опухоль в мозгу выросла и приступы усилились.

Впервые в истории украинской медицины ребенку была проведена операция на мозге с пробуждением. Фото: Первое медицинское объединение Львова

"Образование начало давить на участки мозга, отвечающие за язык и движения. Возник высокий риск паралича правой половины тела. Мама Максима не могла с этим смириться и обратилась к львовским врачам", — добавили специалисты.

Во время основной части операции пациент должен быть в сознании. Разбудить его нужно было для того, чтобы контролировать язык и движения и не повредить ответственные за них участки мозга.

Прошла неделя после вмешательства и парень готов выписываться из больницы.

"Мы счастливы! Приехали больные, а едем здоровы", – говорит его мама.

Эпилептических приступов больше нет.

Напомним, ранее во Львове врачи спасли парня с молниеносным менингитом. К критическому состоянию привел насморк и хронический гайморит.

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