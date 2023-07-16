Врач, известный оценкой риска COVID-19, сам заболел вирусом – вот что он хочет, чтобы вы знали

Даже такой специалист не смог предположить, что один из симптомов COVID-19 приведет к случившемуся с ним несчастному случаю.

Американский врач Роберт Уотчер, который возглавляет кафедру медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, и постоянно информирует своих подписчиков о предотвращении, новых деталях и исследованиях COVID-19, сам заболел коронавирусом. Однако даже он не смог предположить, что один из симптомов COVID-19 приведет к случившемуся с ним несчастному случаю.

Об этом врач рассказал в своем Twitter.

По словам врача, один из симптомов коронавируса – сухой кашель проявился утром, ночью у мужчины уже подскочила температура, появились озноб и боль в горле.

На следующий день он решил принять душ, что и стало большой ошибкой.

"Я пришел в себя на полу ванной в луже собственной крови. На крышке мусорного бака была вмятина, вероятно, я упал и ударился головой. Я ничего не помнил. Когда мне удалось встать и посмотреть в зеркало, стало ясно, что мне нужно наложить швы. Много швов на затылке и лбу", — написал он в Twitter.

Вотчер поделился своими фото после падения.

Врач Боб Уотчер Фото: twitter.com/Bob_Wachter

По словам врача, причиной его падения, то есть головокружения, стали такие последствия коронавируса, как обезвоживание и падение артериального давления.

Специалисту обработали раны и направили на две компьютерные томографии, а позже — на магнитно-резонансную томографию из-за серьезных травм лица и затылка.

Он сказал, что КТ головы показала возникающую субдуральную гематому, когда кровь накапливается между мозгом и черепом. На другой компьютерной томографии был обнаружен перелом шеи в одном из позвонков.

МРТ не показало никаких дополнительных повреждений.

"К счастью, в моем возрасте несколько шрамов меня не очень беспокоят", — поделился Вотчер.

После 24 часов в отделении неотложной помощи Уотчер написал в Twitter, что он находится дома на самоизоляции. Принимает противовирусный препарат, чтобы снизить тяжесть и продолжительность болезни.

Напомним, что в Украине отменили карантин из-за COVID-19.

В то же время летом 2023 года более 1300 человек, среди которых 102 ребенка и 25 медиков, зафиксировали коронавирус. Такую статистику обнародовал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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