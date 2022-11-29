Врач назначил ребенку ингаляции, а электричества дома нет – алгоритм действий от медиков

Несколько советов, как поступить, если врач назначил вашему ребенку ингаляции в условиях отсутствия электроэнергии.

Ребенку нужно сделать ингаляцию, а света дома нет. По возможности нужно приобрести небулайзер на батарейках и запастись ими. Однако не только такое устройство может спасти ситуацию.

Специалисты Минздрава дали советы.

Обсудите с вашим врачом применение спейсера

Это вспомогательное устройство для ингаляций не требует электричества, но важно получить четкие рекомендации врача по дозировке лекарства. Также следует определить с медиком план действий в критическом случае, если нет доступа к небулайзеру или спейсеру, а ребенку плохо.

Позаботьтесь, чтобы у вас был переходник с розетки на usb, а также с прикуривателя машины на usb

Так вам удастся хотя бы на короткий срок включить небулайзер при наличии павербанка или сделать ингаляцию в авто.

При необходимости перепишите на лист адреса ближайших "Пунктов незламности", чтобы знать, где рядом можно сделать ингаляцию в случае отключения света у вас дома.

Напомним, в одном из таких "Пунктов незламности" можно не только включить необходимые устройства, но и зарядить телефоны, павербанки, выпить горячий чай и поработать с ноутбуком.

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