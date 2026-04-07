Врач назвал "самый опасный завтрак", который каждый день едят миллионы людей

Хлопья / © Getty Images

Реклама

Когда речь идет о вредной пище, большинство сразу упоминает о фаст-фуде или сладостях. Впрочем, по словам медиков, настоящая угроза может прятаться в привычном ежедневном завтраке, который многие считают полезным.

Американский врач и популяризатор здорового образа жизни Эрик Берг заявил, что одно из самых распространенных утренних блюд может вредить организму больше, чем кажется, передает LADbible.

В своем видео он назвал классическое сочетание хлопьев с молоком и апельсинового сока «сахарной бомбой» и даже «самым опасным завтраком в мире».

Реклама

По его словам, такая пища содержит избыточное количество сахара и фруктозы, что создает серьезную нагрузку на организм. Особенно это касается популярных готовых хлопьев, которые проходят значительную обработку.

Несмотря на широкий выбор продукта, большинство потребителей выбирают сладкие варианты, содержащие добавленный сахар, ароматизаторы, красители и рафинированные масла. В результате, как объясняет врач, люди фактически начинают день с «миски конфет с молоком».

Специалист отмечает, что регулярное употребление таких продуктов может оказывать негативное влияние на печень и повышать риск развития жировой болезни.

Подобного мнения придерживаются и эксперты Healthline. Они отмечают, что большинство сухих завтраков это ультраобработанные продукты с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов. Поэтому, выбирая их, следует внимательно читать состав и отдавать предпочтение вариантам с высоким содержанием клетчатки.

Реклама

Не менее спорным продуктом оказался и апельсиновый сок. Хотя его часто считают частью здорового рациона, эксперты предупреждают: в магазинных напитках может содержаться значительное количество сахара.

На это обращает внимание и ученый Джайлз Йо, отмечающий, что по уровню сахара апельсиновый сок иногда не уступает сладким газированным напиткам.

Специалисты советуют отдавать предпочтение цельным фруктам или свежевыжатому соку без добавленного сахара. В то же время даже полезные продукты следует употреблять умеренно.

