Врач назвала 11 продуктов, которые могут продлить жизнь: перечень

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Врач скорой помощи, которая специализируется на профилактической медицине, рассказала о продуктах , которые регулярно покупает для своей семьи. По ее словам, в рационе важно делать ставку на клетчатку, белок, витамины и растительные соединения.

Об этом пишет Daily Mail.

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В то же время медикиня отмечает: ни один отдельный продукт не способен гарантировать долголетие. Однако рацион с большим количеством растительной пищи, клетчатки и минимально обработанных продуктов связывают с лучшим состоянием сердечно-сосудистой и метаболической систем.

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В свой список врач включила 11 продуктов. Часть хорошо знакома украинцам, а некоторые можно найти преимущественно в магазинах индийских и азиатских продуктов.

Томатная паста

Врач регулярно покупает томатную пасту как источник ликопина — антиоксиданта, который придает помидорам красный цвет. Термическая обработка и переработка томатов могут сделать ликопин более доступным для усвоения организмом.

Томатную пасту легко добавлять к соусам, супам, рагу и другим блюдам.

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Зеленый горошек

Обычный горошек тоже оказался в списке. Одна чашка содержит около 9 г клетчатки и 8 г белка.

Клетчатка и растительный белок помогают дольше сохранять ощущение сытости и поддерживают нормальную работу пищеварительной системы. При этом замороженный горошек может быть недорогим и практичным вариантом, ведь его можно хранить долго.

Семена базилика

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Еще один способ увеличить количество клетчатки в рационе – семена базилика. Столовая ложка таких семян может содержать около 7 г клетчатки.

Его часто сравнивают с семенами чиа: после замачивания семена набухают, поэтому их можно добавлять к напиткам, йогуртам и десертам.

Бамия

Бамия — овощ, богатый клетчаткой. По словам врача, чашка бамии содержит около 4 г клетчатки.

Ее можно запекать, обжаривать на гриле или добавлять в рагу и карри.

Амла

Амла, или индийский крыжовник, отличается высоким содержанием витамина С. Этот витамин обладает антиоксидантными свойствами, участвует в выработке коллагена, поддерживает работу иммунной системы и помогает усваивать железо.

Фрукт можно употреблять свежим, а также в сушеном или порошкообразном виде.

Индийский огурец

К необычным для украинского покупателя продуктам в списке относится индийский огурец — небольшой зеленый овощ, популярный в Азии.

Врач обращает внимание на исследование его потенциального влияния на уровень глюкозы в крови. В то же время, этот продукт нельзя считать заменой лекарствам от диабета или назначенному врачом лечению.

Черный кунжут

Еще один продукт – черный кунжут, содержащий кальций, полезные жиры, белок и другие минералы.

Врач советует перед употреблением измельчать семена, а не есть его целым. Кунжут можно добавлять в салаты, соусы, гарниры и завтраки.

Чеснок

Среди бюджетных продуктов в списке оказался и чеснок. Врач обращает внимание на соединение алицин, которое образуется после измельчения или раздавливания чеснока.

Поэтому перед приготовлением она советует измельчить зубчик, а затем добавлять его к блюду.

Тмин

Тмин врач использует в качестве специи и источника растительных соединений с антиоксидантными свойствами. Его можно добавлять к овощам, бобовым, рису и разнообразным тушеным блюдам.

Выдержанный сыр

В список попал и выдержанный сыр. Он является источником витамина K2, содержащегося в некоторых ферментированных продуктах.

В то же время, такие сыры могут содержать немало насыщенных жиров и соли, поэтому количество продукта в рационе имеет значение.

Моринга

Замыкает список моринга – растение, популярное в Южной Азии и других тропических регионах. Врач называет ее источником растительного белка и железа.

Листья моринги можно употреблять свежими, а порошок из растения продается в магазинах здорового питания.

При этом врач отмечает: здоровое питание не обязательно должно состоять из дорогих "суперфудов" или специальных добавок. Основой рациона могут оставаться простые продукты – овощи, бобовые, семена, специи и другие растительные продукты, дополненные источниками белка и необходимых организму микроэлементов.

Напомним, однообразный рацион не обязательно вреден, однако если ежедневно есть один и тот же набор продуктов, может возникнуть дефицит витаминов и минералов . Кроме того, разнообразное питание важно для поддержания здорового микробиому кишечника. В то же время повторяющееся меню может упрощать планирование питания и помогать формировать полезные привычки.

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