Врач назвала 4 точных сигнала, предупреждающих о сердечном приступе: их не стоит игнорировать

Наше тело может начать предупреждать о сердечном приступе за месяц до того, как оно может произойти. Известный врач из Сиднея советует не игнорировать эти сигналы, ведь именно они могут спасти вам жизнь.

Об этом пишет Daily Mail.

Врач, работающая в семейной больнице «Ur Family Practice» Сэнди Ян говорит, что видела много семей, чьи проблемы с сердцем можно было обнаружить раньше. Она отметила, что наше тело подает тревожные сигналы за месяц до сердечного приступа.

«За месяц до сердечного приступа ваше тело подает вам сигналы. Пожалуйста, обратите на них внимание, ведь именно они могут спасти вашу жизнь», — рассказала специалист.

Ян назвала четыре тревожных сигнала, которые могут предупредить о том, что у вас может произойти сердечный приступ.

1. Частая тошнота и головокружение

Многие ошибочно связывают частую тошноту и головокружение с жарой, стрессом или истощением. Однако Ян отмечает, что именно эти симптомы могут сигнализировать о проблемах с кровообращением.

«Если у вас нет четкой причины по которым возникает тошнота или головокружение, например прием лекарств или инфекция, самое время обратиться к врачу», — объяснила врач Сэнди Ян.

2. Сильная усталость и постоянные головные боли

Врач Ян также обратила внимание на еще один симптом, который часто игнорируют: изнурительную усталость и постоянную головную боль.

Она подчеркнула, что речь идет не об обычной усталости, а о патологическом ощущении истощения, которое не проходит даже после сна. Особую опасность усталость представляет тогда, когда вместе с ней появляется головная боль, которая постепенно усиливается.

По словам специалиста, такой тандем может сигнализировать о проблемах с сердцем.

3. Онемение части тела

Ян отмечает, что внезапное онемение руки, ноги или половины лица может быть признаком снижения кровообращения. В частности, это может сигнализировать о проблемах с сердцем.

По словам врача, уменьшение снабжения крови к сердцу может привести к слиянию сигналов с нервными путями руки, что приводит к ощущению онемения.

В то же время онемение, особенно если оно поражает одну сторону тела, также является распространенным симптомом инсульта, который является следствием нарушения кровотока к мозгу.

4. Внезапные проблемы со зрением

Внезапные проблемы со зрением: двойное видение или изображение размытое, или вы вдруг лишаетесь фокуса одним глазом — это серьезный сигнал тревоги.

Часто, люди описывают эти проблемы, как «занавес, падающий на глаз». Это случается, когда сгустки крови или бляшки перекрывают приток крови к сетчатке или центрам зрения в мозге.

Специалисты отмечают, что сердечный приступ — это не всегда только боль в груди. Следует обращать внимание и на такие вещи, как сильная тошнота, боли в челюстях, спине, головокружении.

Врачи советуют: если вы чувствуете что-то странное и это длится более 10 минут — не стоит рисковать, следует обратиться к врачу.

Ранее врачи рассказали, как поступать при сердечном приступе. По словам специалистов, если вы почувствовали внезапную интенсивную боль в сердце, которая не проходит в течение 20 минут, звоните по телефону врачу или пройдите медицинское обследование. Это один из признаков острого инфаркта.

