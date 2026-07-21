Врач назвала простое изменение в рационе, которое может помочь снизить уровень холестерина

Холестерин / © Credits

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Макароны с сыром остаются одним из самых любимых блюд многих людей, однако традиционный рецепт может содержать большое количество насыщенных жиров. Семейный врач и клинический руководитель Bupa Health UK доктор Саманта Уайлд рассказала, что несколько простых изменений в рецепте помогут сделать блюдо более полезным и снизить риск повышения уровня холестерина.

Об этом сообщило издание Express.

По словам врача, классические домашние рецепты и готовые макароны с сыром часто готовятся с использованием жирного сыра, сливочного масла и цельного молока. Именно эти ингредиенты значительно повышают содержание насыщенных жиров и калорий в блюде.

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Доктор Уайлд пояснила, что чрезмерное потребление насыщенных жиров со временем может привести к повышению уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который часто называют «плохим» холестерином. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

В то же время холестерин сам по себе является необходимым для организма жироподобным веществом, ведь он участвует в ряде важных процессов. Проблемы возникают тогда, когда уровень холестерина ЛПНП становится слишком высоким. В таком случае жировые отложения могут накапливаться на стенках артерий, сужая их просвет. Этот процесс называется атеросклерозом и способен препятствовать нормальному кровотоку к сердцу, повышая риск опасных закупорок.

Чтобы сделать это популярное блюдо менее вредным, врач советует использовать сыр с пониженным содержанием жира вместо жирных сортов, а также заменить цельное молоко на полуобезжиренное или обезжиренное. Кроме того, она рекомендует добавлять в блюдо чуть меньше сливочного масла.

По словам доктора Уайлд, даже такие незначительные изменения помогают сократить количество насыщенных жиров, не лишая блюдо важных питательных веществ. В частности, молочные продукты остаются источником кальция и белка, которые поддерживают здоровье костей и мышц.

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Специалист также советует разнообразить макароны с сыром овощами. Она рекомендует добавлять брокколи, шпинат или помидоры, чтобы повысить питательную ценность блюда. Такой подход помогает увеличить потребление клетчатки, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы, а также обеспечивает организм дополнительными витаминами и минералами.

По данным Британского фонда сердца, примерно у половины взрослого населения Великобритании уровень общего холестерина превышает 5 ммоль/л, что выше рекомендуемых показателей. Также отмечается, что высокий уровень холестерина ЛПНП связывают примерно с каждым пятым случаем смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в стране.

Напомним, ранее врач объяснил, почему слишком холодные напитки иногда вредят пищеварению, вызывают головную боль и не приносят никакой пользы для увлажнения организма. Эксперт также отметил, кому особенно следует избегать ледяных напитков в жару.

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