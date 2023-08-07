Врач назвала вредные свойства арбуза, и их оказалось немало: кому и почему противопоказана ягода

Арбуз – освежающая ягода августа. Но мало кто задумывается, что будет с организмом, если есть арбуз каждый день. Врачи предостерегают, что употребление арбузов имеет немало побочных эффектов, на которые следует обратить внимание.

Хотя многие из нас любят наслаждаться сладким арбузом, эта ягода не всегда полезна. Сертифицированный диетолог и физиотерапевт Нилофар Пендари рассказала о возможных побочных эффектах арбуза. Прежде чем есть ломтик, нужно знать несколько вещей. Прежде всего, в этой ягоде содержится большое количество воды, питательные вещества и минералы, в частности калий, витамины, особенно A, B6 и C. Однако, если есть арбуз ежедневно и в большом количестве, это может привести к определенным проблемам со здоровьем.

Чем вреден арбуз

Арбуз содержит некоторые компоненты, которые могут вызвать побочные эффекты. Вот основные вредные свойства арбуза:

Расстройства кишечника – в арбузах много ликопена, поэтому в большом количестве употреблять эту сочную ягоду не рекомендуется. Это может привести к вздутию, диарее, рвоте, газам, изжоге, расстройству пищеварения. У пожилых людей эти симптомы ухудшаются, поскольку пищеварительная система с возрастом ослабевает. Проблемы с сердцем и сосудами – арбузы содержат калий, а употребление большого количества пищи с этим минералом приводит к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, может отсутствовать или слабый пульс, нерегулярное сердцебиение и даже остановка сердца. Также избыточное количество калия оказывает влияние на нервную систему и двигательный контроль. Повышение уровня сахара – когда человек резистентен к инсулину (диабетик), сахар не проникает в клетки организма, а остается в крови. Когда клеткам не хватает глюкозы, они начинают производить избыточное количество инсулина. Арбуз полон природного сахара, поэтому его употребление может вызвать скачок уровня сахара в крови. Падение АД — из-за чрезмерного употребления арбузов. Это отрицательно сказывается на организме, если человек страдает низким давлением. Аллергические реакции — это могут быть легкие или сильные высыпания, отеки лица, анафилаксия. Последняя также часто сопровождается головными болями, зудом языка, головокружением. Арбуз: польза и вред / Фото: Pexels Вредно для беременных – гестационный диабет – это серьезная проблема, которая беспокоит многих беременных женщин. Из-за употребления большого количества арбуза в организме повышается уровень сахара, что может привести к гестационному диабету. Жидкий стул – в арбузах содержится сорбит (уникальный вид сахара), который по непереносимости может вызвать газы и жидкий стул. Проблемы с нервами и мышцами – также из-за употребления чрезмерного количества арбузов могут возникнуть проблемы с почками. Импотенция – хотя польза арбуза для мужчин доказана, однако чрезмерное употребление приводит к проблемам с эректильной функцией. Чувство усталости – арбуз помогает бороться с обезвоживанием, но употребление векового количества приводит к увеличению количества воды в организме. Если это не сопровождается ускоренным мочеиспусканием, человек может чувствовать усталость, истощение и получить отеки по всему телу.

Какую пользу приносит арбуз

Конечно, не следует забывать и о полезных свойствах арбуза, тем более что именно в августе начинается сезон этой сочной ягоды:

большое количество антиоксидантов, витаминов; наличие фолиевой кислоты;

благодаря своим мочегонным свойствам арбуз полезен при подагре;

помогает утолить голод и жажду;

оказывает желчегонное действие;

поддерживает электролитный состав крови.

Следует запомнить, что чрезмерное употребление любых продуктов может иметь отрицательные последствия. Это правило работает и с арбузом.

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