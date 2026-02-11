Врач объяснила, когда пить последнюю порцию кофе, чтобы выспаться

Кофе / © Pixabay

Специалисты по сну советуют придерживаться определенного «временного окна» перед сном, чтобы обеспечить максимально качественный ночной отдых. Особенно это касается любителей кофе и других напитков, содержащих кофеин, ведь их потребление напрямую влияет на качество сна.

Об этом рассказала врач и эксперт по сну Нигат Ариф, пишет издание UNILAD.

По словам врача, чтобы ночной сон был спокойным и глубоким, важно отказаться от кофе по крайней мере за семь часов до того, как ложиться спать. Такое правило объясняется механизмом действия кофеина: его молекула очень похожа на аденозин — гормон, который накапливается в течение дня и «готовит» организм к отдыху. Кофеин, попадая в мозг, занимает те же рецепторы, что и аденозин, и блокирует сигнал сонливости, из-за чего мозг не чувствует усталости.

Таким образом, если человек хочет хорошо выспаться, последнюю чашку кофе стоит пить не позднее 14:00. Врач также добавила, что алкоголь следует прекратить употреблять за три-четыре часа до сна, чтобы он не нарушал естественные процессы отдыха.

Исследование с участием более двух тысяч человек показало, что соблюдение этих правил способствует лучшему качеству ночного сна, обуславливает меньше пробуждений ночью и большую восстанавливаемость организма.

Специалисты отмечают, что «гигиена сна» — это комплекс мер, среди которых отказ от экранных устройств, спокойные ритуалы перед сном, комфортная температура и освещение в комнате. Правильное планирование потребления напитков и продуктов с кофеином — лишь один из ключевых элементов этой системы.

В Сети уже появились комментарии пользователей: некоторые признались, что придерживаются правила «последней чашки кофе до 14:00», другие же советуют переходить на бескофеиновые напитки, чтобы избежать проблем со сном.

Врач Нигат Ариф отмечает, что соблюдение этого простого правила поможет не только быстрее засыпать, но и просыпаться более бодрыми, с восстановленными силами для следующего дня.

Напомним, ранее мы писали о том, что люди, которые регулярно употребляют кофеин, реже сталкиваются с деменцией. Новое исследование показало, что наилучший эффект дает умеренное количество кофе или чая.