Врач объяснила, почему после 30 лет нельзя есть позже 19:00

Эксперт по долголетию утверждает: если вы хотите иметь лучший сон, сбалансированные гормоны и стройную талию, стоит «закрывать кухню» в 19:00 — особенно после 30 лет.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Доктор Пунам Десай, бывшая врач отделения неотложной помощи, которая специализируется на профилактической медицине, объясняет, что поздние приемы пищи вредят обмену веществ, сбивают гормональный баланс и вызывают утренние скачки сахара в крови, из-за чего вы просыпаетесь уставшими и голодными.

«Когда вы едите после 19:00, калории могут превращаться в жир быстрее, чем вы думаете», — пояснила она.

Причина — во взаимодействии мелатонина (гормона сна) и инсулина (гормона, регулирующего уровень сахара в крови). Они не «работают» вместе, и это создает «рецепт проблем» при поздних ужинах. Чувствительность к этому возрастает после 30 лет.

Позднее питание заставляет метаболизм работать на пределе, повышает частоту сердечных сокращений и температуру тела. Это вредит фигуре и мешает погрузиться в глубокий восстановительный сон. Без него организм теряет важное время для восстановления, а вы просыпаетесь истощёнными и менее продуктивными.

Еще одна проблема — повышенный уровень кортизола (гормона стресса), который способствует накоплению жира на животе и сбивает естественный суточный ритм организма.

Также плохой сон повышает уровень грелина (гормона голода) и снижает лептин (гормон насыщения), поэтому утром появляется тяга к нездоровой пище. Исследования показывают, что недостаток качественного сна может поднять уровень сахара в крови утром на 23% именно из-за кортизола.

По словам Десай, поздние ужины часто приводят к «цепной реакции»: просмотр сериалов допоздна, плохой сон, гормональные сбои, набор веса и разочарование.

Но решение есть — и оно довольно простое: «Клиенты, которые перестают есть после 19:00, часто эффективнее избавляются от лишнего жира и значительно лучше спят. Это один из самых простых способов продлить жизнь», — говорит Десай.

