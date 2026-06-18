Врач-онколог назвал необычный спорт, что может продлить жизнь на 10 лет

Мужчина и женщина / © ТСН

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Врач-онколог назвал неожиданный секрет долголетия, способный продлить жизнь на целых 10 лет. Обычные занятия ракеточными видами спорта, как кот пикбол, или даже интенсивные домашние дела значительно снижают риск рака и других болезней.

Об этом пишет Daily Mail.

Американский онколог Амит Гарг отметил, что ряд исследований подтверждает: люди, регулярно занимающиеся ракеточными видами спорта — в частности теннисом и пиклболом, в среднем живут на 7 — 10 лет дольше тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. В частности, данные Копенгагенского городского исследования сердца свидетельствуют о том, что у теннисистов ожидаемое увеличение продолжительности жизни составляет 9,7 года.

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Исследование о ракеточных видах спорта и продолжительности жизни

В исследовании, результаты которого были обнародованы в сентябре 2020 года, ученые в течение 25 лет наблюдали за более чем 8500 людьми и пришли к выводу, что занятия ракеточными видами спорта напрямую связаны с продолжительностью жизни.

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, много лет исследующий феномен «голубых зон» — регионов, где люди часто доживают до 90 лет и более, — также подтвердил эти выводы.

«Все знают, что физическая активность полезна для продолжительности жизни. Если вы ежедневно ходите пешком, плаваете или бегаете трусцой, это добавляет более трех лет к вашей жизни. Но виды спорта, которые дают наибольший эффект, связаны с ракеткой», — отметил Бюттнер.

«Бадминтон добавляет примерно шесть лет к продолжительности жизни, а теннис — более девяти лет. Это больше, чем гольф, и гораздо больше, чем бокс или футбол, где есть риск травм головы, которые могут даже сократить продолжительность жизни. Пиклбол дает наибольший прирост лет — почему? Потому что это ракеточный спорт, но им тоже легко овладеть, и он очень социальный», — объяснил эксперт.

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По словам Бюттнера, у пиклбола есть еще одно важное преимущество — он доступен практически каждому.

«Это то, чем можно заниматься каждый день, и это доступно почти всем за очень небольшую цену. Хотите жить подольше? Возьмите ракетку», — сказал он.

Ракеточные виды спорта снижают риски ряда болезней

Исследователи также установили, что ракеточные виды спорта связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и депрессии.

Онкологический институт Нового Южного Уэльса сообщает, что регулярная физическая активность способна снизить риск развития 13 видов рака. Специалисты рекомендуют ежедневно уделять 1 час. умеренной физической нагрузке или 30 мин. интенсивным упражнениям, чтобы снизить риск онкологических заболеваний и улучшить общее самочувствие.

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Такую активность можно выполнять как за один подход, так и разбивать на короткие 10-минутные сессии в течение дня. Если во время упражнений вы можете поддерживать разговор, это умеренный уровень нагрузки. Если же тренировка заставляет вас «задыхаться» — это уже интенсивная активность.

В мае известный ученый Карл Крушельницкий заявил, что даже обычные бытовые нагрузки, например перенос пакетов с продуктами из автомобиля в кухню, могут почти вдвое снизить риск развития рака. Ученый обратил внимание на результаты исследования, которые показывают всего 4 мин. интенсивной активности в течение дня могут существенно снизить риск развития серьезных заболеваний, в частности онкологических.

Речь идет о коротких, но энергичных движениях в повседневной жизни — например, быстрый подъем по лестнице, интенсивная прогулка за кофе или более активное выполнение домашних дел. Такие короткие моменты, когда человек начинает «задыхаться», могут приносить гораздо больше пользы для здоровья, чем кажется на первый взгляд.

«Вместо того чтобы просто пройти из точки А в точку Б, вы решаете сделать это быстро в течение одной минуты. И если вы будете делать это четыре-пять раз в день — польза для здоровья будет ощутима», — объяснил Крушельницкий.

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Короткие всплески интенсивной активности могут снизить риск преждевременной смерти

Это мнение подтвердили и ученые из Сиднейского университета. Их исследование показало, что короткие всплески высокоинтенсивной активности в обычной жизни могут существенно снизить риск преждевременной смерти. В работе, опубликованной в журнале Nature Medicine, исследователи изучали явление, которое назвали «интенсивной прерывистой физической активностью в повседневной жизни» (VILPA). Это короткие, но мощные физические нагрузки, которые, естественно, возникают в ежедневной рутине.

К таким активностям относятся:

бег за автобусом или поездом;

перенос тяжелых покупок из машины на дом;

быстрое поднятие по лестнице;

интенсивная ходьба между ежедневными делами;

активные игры с детьми.

По результатам исследования, только 3-4 одноминутных всплеска такой активности ежедневно связаны со снижением риска смерти от рака и общей смертности на 40%. Кроме того, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшался почти наполовину — на 49%.

Особенно важно, что участники исследования не были спортсменами или регулярно тренирующимися в спортзале. Полученные данные касались преимущественно взрослых, не занимавшихся систематическими физическими упражнениями. По мнению экспертов, это существенно меняет представление о том, как движение влияет на здоровье и физическую форму.

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Ведущий автор исследования Эммануэль Стаматакис подчеркнул, что даже обычные ежедневные дела могут давать эффект, подобный высокоинтенсивным интервальным тренировкам, если выполнять их несколько активнее.

«Несколько очень коротких подходов общей продолжительностью 3-4 минуты в день могут иметь огромный эффект. Есть много ежедневных занятий, которые можно немного изменить так, чтобы повысить частоту сердцебиения хотя бы на минуту», — отметил Стаматакис.

К слову, эксперт по долголетию Флоренс Комит отмечает, что влияние на старение начинается с проактивного отношения к здоровью уже после 30 лет. Для поддержки молодости клеток и защиты от возрастных изменений она советует соблюдать три правила: прекратить употреблять пищу за 1-2 часа до сна, что улучшает пищеварение и качество ночного восстановления; минимизировать потребление алкоголя, заменяя часть напитков обычной водой для стабилизации уровня сахара; а также совмещать силовые тренировки с отягощениями и кардионагрузками трижды в неделю.

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