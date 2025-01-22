Врач поделился "самым безумным" рентгеновским снимком человека: что там было — фото

Врач скорой помощи поделился "одним из самых безумных рентгеновских снимков, которые он когда-либо видел", на котором нижняя часть тела человека была заражена сотнями кальцинированных яиц ленточных червей.

Об этом пишет Oddity Central.

Ленточные черви – это паразиты, которые обычно прикрепляются к внутренней части кишечника своего хозяина, поглощая питательные вещества непосредственно из кишечника, но мало кто знает, что яйца могут путешествовать где угодно в теле своего хозяина, от ног до мозга. Со временем эти яйца кальцифицируются и теряют жизнеспособность, поэтому они не представляют большой угрозы, когда попадают в мягкие ткани, такие как мышцы или жир, но могут вызвать опасное для жизни состояние, известное как нейроцистицеркоз, когда они кальцифицируются в головном мозге.

Сэм Гали, врач скорой помощи, специализирующийся на сердечно-сосудистых заболеваниях и радиологии, недавно поделился необычным рентгеновским снимком тазового участка пациента, который показал, что его тело покрыто сотнями белых пятен. Это были кальцинированные яйца ленточных гельминтов, застрявших в мягких тканях нижней части тела. Интересно, что пациент никогда не знал о своем цистицеркозе и узнал об этом только тогда, когда пришел на рентген после падения, вследствие которого страдал болью в бедре.

Рентгеновский снимок / Фото: скриншот с видео

"Это заболевание, известное как цистицеркоз, по сути, это личиночные цисты taenia solium, также известные как свиной цепень", — сказал Гали на X. "Эти цисты могут распространяться по всему телу, особенно в мышечных и мягких тканях бедер и ног".

Если они не достигают мозга, эти кальцинированные яйца в основном безвредны, они больше не жизнеспособны, но если сама мысль о том, что вы будете заражены сотнями этих кист, похожих на рисовые зерна, непостижимая, вы захотите держаться подальше от сырой или недоваренной свинины и рыбы, просто чтобы быть в безопасности.

Напомним, женщина пришла на МРТ с секс-игрушкой внутри. Несчастная пациентка нарушила одно из главных правил проведения магнитно-резонансной томографии и поплатилась за это.

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