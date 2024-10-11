Врач предупредила, почему женщинам никогда нельзя мочиться в душе

Акушер-гинеколог из Хьюстона, США, поделилась тремя вещами, которые она никогда не сделает в интересах гинекологического здоровья – мочиться под душем, лечить вагинальную инфекцию зубчиками чеснока или йогуртом и игнорировать тревожные симптомы.

Об этом пишет New York Post.

"Первое, что я бы никогда не сделала – это не мочилась под душем или, что еще важнее, не делала это стоя", — заявила Эмма Куреши.

Куреши говорит, что люди пропагандируют эту практику как лучшую для окружающей среды, утверждая, что она экономит воду, но она считает, что эти преимущества недостойны недостатков.

"Это не очень гигиенично, но важнее, что это разрушает тазовое дно, а также может создать ментальные ассоциации, когда вы слышите, как течет вода, и вдруг вам нужно бежать в туалет", — объясняет Куреши.

Рассуждение медика поддержала физический терапевт Алисия Джеффри-Томас, ранее поделившаяся минусами такой практики.

"Если вы мочитесь в душе, или открываете кран, или включаете душ, а затем садитесь на унитаз, чтобы опорожниться во время работы душа, вы создаете в мозгу ассоциацию между текущим звуком воды и потребностью помочиться", — сказала она.

Эта ассоциация может повлечь за собой "проблемы с протеканием", когда вы слышите звук воды, говорит Джеффри-Томас, добавляя, что такое положение также не способствует расслаблению тазового дна.

"Ваше тазовое дно не расслабится должным образом, а это значит, что вы не будете опорожнять мочевой пузырь очень хорошо", – добавила она.

Что касается пустого мочевого пузыря, другая терапевт Сабрина Бакстер утверждает, что вы должны ходить в туалет только тогда, когда это действительно необходимо: "Когда вы собираетесь выйти из дома и думаете: "Мне не нужно мочиться, но, возможно, придется, поэтому я пойду..." если вы делаете это часто, ваш мочевой пузырь никогда не наполнится должным образом. Он не заполняется на полную. Вы мочитесь, когда он наполовину заполнен. Поэтому у вас может возникнуть желание мочиться чаще, потому что он заполняется только наполовину... Вы, по сути, сенсибилизируете свой организм к работе с меньшим объемом, чем нужно".

Кроме того, Куреши советует людям избегать домашних средств и суппозиториев, таких как чеснок и йогурт: "Эти вещи не помогут вылечить инфекцию, с которой вы имеете дело, и они могут усугубить ситуацию. Прежде чем совать что-то куда-то, поговорите со своим врачом, будь пожалуйста".

Куреши также призвала не позволять смущению или страху остановить их от обращения за медицинской помощью. Она заверила, что медики "все это видели, все это слышали, все это нюхали": "Мы не осуждаем. Поговорите со своим врачом".

Напомним, что будет происходить с вашим телом, если вы будете регулярно спать до 6 часов в сутки.

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