Врач раскрыл секрет крепкого сна: какая пищевая добавка поможет вам быстро заснуть

Врач рассказал, что поможет заснуть быстрее и преодолеть бессонницу

Миллионы людей борются с бессонными ночами по разным причинам: от плотного рабочего графика до определенных заболеваний. Плохой сон может нанести вред нашей повседневной жизни, однако специалисты уверяют — решение может быть проще, чем кажется.

Об этом пишет The Mirror.

Почти 14% взрослых в мире (более 7,5 миллиона человек) спят менее пяти часов в сутки, что провоцирует развитие стресса, психических расстройств и хронических заболеваний. Современная медицина все реже прибегает к традиционным снотворным из-за высокого риска зависимости.

Вместо рецептурных лекарств, медики обычно рекомендуют начинать с коррекции образа жизни и диеты, а при необходимости — добавлять в рацион натуральные добавки. Такие препараты помогают восстановить дефицит гормонов, витаминов или минералов, необходимых для нормализации сна.

Анализ крови часто помогает врачам выяснить, не хватает ли вам определенного питательного вещества, которое может быть причиной ваших проблем со сном, сообщает врач Асиф Ахмед из Surrey Live.

«Я убежден, что добавки магния полезен почти для всех. Тот вид, который вы принимаете, честно говоря, зависит от того, для чего вы его используете», — отметил врач.

Он рассказал, что предпочитает глицинат магния, который выпускается в различных форматах, включая таблетки, жевательные конфеты или порошки с различными вкусами.

Ахмед отмечает, что добавки магния могут улучшить качество сна, уменьшить тревожность, повышение уровня сахара в крови и болевые ощущения при менструации у женщин.

«Я принимаю его только вечером перед сном, чтобы расслабиться и лучше выспаться. Это лишь отдельные случаи, но исследования показали, что обычно это может помочь с тревогой перед сном, но лучше попробовать самостоятельно и посмотреть, поможет ли это вам», — советует врач.

Национальная служба здравоохранения Великобритании отмечает, что магний это важный минерал, который наш организм производит естественным путем. Он жизненно необходим для преобразования пищи в энергию и поддержки щитовидных желез.

Специалисты отмечают, что увеличить потребление магния можно из натуральных источников, таких как:

шпинат;

орехи;

цельнозерновой хлеб.

Взрослым рекомендуется потреблять от 270 до 300 мг ежедневно.

В то же время эксперты предостерегают, что потребление чрезмерного количества магния может вызвать дискомфорт, а если люди превышают 400 мг, это может привести к диарее.

В свою очередь врач Ахмед также рассказал, о другом препарате, который может значительно улучшить самочувствие — это креатин моногидрат. Он может стать действенным средством в борьбе с усталостью.

Традиционно этот препарат считают спортивной добавкой для мышц, однако свежие исследования доказывают: он продлевает сон и облегчает состояние при хроническом недосыпе.

Побочные эффекты (такие как пищеварительные расстройства) врач связывает не с самим веществом, а с низким качеством определенных брендов.

Впрочем, перед приемом любых пищевых добавок вам необходимо проконсультироваться со своим семейным врачом.

