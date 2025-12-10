ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
320
Время на прочтение
2 мин

Врач раскрыла зимний "антивирусный" секрет: что делать, чтобы не болеть

Зимой вирусы распространяются быстрее, однако врач назвала простое действие, которое защищает лучше добавок.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Простуда

Простуда

Семейный врач Софи Ньютон объяснила, что один из самых эффективных методов избежать простуды, гриппа и сезонных вирусов — не добавки или специальные процедуры, а обычный ночной сон. Она отметила, что качественный отдых работает как естественный щит организма и существенно снижает риск инфекций.

Об этом сообщило издание Express.

Врач сослалась на исследование, в котором добровольцев намеренно подвергали воздействию вируса простуды. Выяснилось, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, болеют в три раза чаще. А нарушенный или поверхностный сон увеличивал вероятность появления симптомов почти в пять с половиной раз — даже с учетом возраста, стресса, веса и употребления алкоголя.

По словам Ньютон, во время сна иммунная система активно вырабатывает цитокины, формирует защитные клетки и антитела. Если же организм недополучает качественного отдыха, таких «защитников» просто не хватает, что открывает путь вирусам. Она советует соблюдать режим, уменьшать использование гаджетов перед сном, держать спальню прохладной и добавлять хотя бы 15-30 минут дополнительного отдыха.

В конце врач отметила: хороший сон важен не только для профилактики простуд — он также улучшает психическое здоровье, память и общее состояние организма.

Отдельно другой специалист, доктор Сурадж Кукадия, рассказал, какой позы во время сна стоит избегать. По его словам, сон на животе может вызвать костохондрит — воспаление в зоне соединения ребер с грудиной. Длительное давление на грудную клетку, соединенное с неправильной осанкой или поднятием тяжестей в течение дня, повышает риск развития болезненного состояния.

Напомним, укрепить иммунитет зимой проще, чем кажется. Для этого ваш зимний рацион должен быть насыщен витаминами А, С, Е и омега-3.

Дата публикации
Количество просмотров
320
Следующая публикация

