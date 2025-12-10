- Дата публикации
Врач раскрыла зимний "антивирусный" секрет: что делать, чтобы не болеть
Зимой вирусы распространяются быстрее, однако врач назвала простое действие, которое защищает лучше добавок.
Семейный врач Софи Ньютон объяснила, что один из самых эффективных методов избежать простуды, гриппа и сезонных вирусов — не добавки или специальные процедуры, а обычный ночной сон. Она отметила, что качественный отдых работает как естественный щит организма и существенно снижает риск инфекций.
Об этом сообщило издание Express.
Врач сослалась на исследование, в котором добровольцев намеренно подвергали воздействию вируса простуды. Выяснилось, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, болеют в три раза чаще. А нарушенный или поверхностный сон увеличивал вероятность появления симптомов почти в пять с половиной раз — даже с учетом возраста, стресса, веса и употребления алкоголя.
По словам Ньютон, во время сна иммунная система активно вырабатывает цитокины, формирует защитные клетки и антитела. Если же организм недополучает качественного отдыха, таких «защитников» просто не хватает, что открывает путь вирусам. Она советует соблюдать режим, уменьшать использование гаджетов перед сном, держать спальню прохладной и добавлять хотя бы 15-30 минут дополнительного отдыха.
В конце врач отметила: хороший сон важен не только для профилактики простуд — он также улучшает психическое здоровье, память и общее состояние организма.
Отдельно другой специалист, доктор Сурадж Кукадия, рассказал, какой позы во время сна стоит избегать. По его словам, сон на животе может вызвать костохондрит — воспаление в зоне соединения ребер с грудиной. Длительное давление на грудную клетку, соединенное с неправильной осанкой или поднятием тяжестей в течение дня, повышает риск развития болезненного состояния.
Напомним, укрепить иммунитет зимой проще, чем кажется. Для этого ваш зимний рацион должен быть насыщен витаминами А, С, Е и омега-3.