Врач раскрыла зимний "антивирусный" секрет: что делать, чтобы не болеть

Семейный врач Софи Ньютон объяснила, что один из самых эффективных методов избежать простуды, гриппа и сезонных вирусов — не добавки или специальные процедуры, а обычный ночной сон. Она отметила, что качественный отдых работает как естественный щит организма и существенно снижает риск инфекций.

Об этом сообщило издание Express.

Врач сослалась на исследование, в котором добровольцев намеренно подвергали воздействию вируса простуды. Выяснилось, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, болеют в три раза чаще. А нарушенный или поверхностный сон увеличивал вероятность появления симптомов почти в пять с половиной раз — даже с учетом возраста, стресса, веса и употребления алкоголя.

По словам Ньютон, во время сна иммунная система активно вырабатывает цитокины, формирует защитные клетки и антитела. Если же организм недополучает качественного отдыха, таких «защитников» просто не хватает, что открывает путь вирусам. Она советует соблюдать режим, уменьшать использование гаджетов перед сном, держать спальню прохладной и добавлять хотя бы 15-30 минут дополнительного отдыха.

В конце врач отметила: хороший сон важен не только для профилактики простуд — он также улучшает психическое здоровье, память и общее состояние организма.

Отдельно другой специалист, доктор Сурадж Кукадия, рассказал, какой позы во время сна стоит избегать. По его словам, сон на животе может вызвать костохондрит — воспаление в зоне соединения ребер с грудиной. Длительное давление на грудную клетку, соединенное с неправильной осанкой или поднятием тяжестей в течение дня, повышает риск развития болезненного состояния.

Напомним, укрепить иммунитет зимой проще, чем кажется. Для этого ваш зимний рацион должен быть насыщен витаминами А, С, Е и омега-3.