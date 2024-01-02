Врач рассказал, что будет, если не чистить пупок

Он поделился, что там может скрываться.

Врач предупредил всех, кто не очищает пупок, что внутри может накопиться что-нибудь неприятное.

Об этом пишет Daily Star.

Доктор Сермед Межер, удостоенный наград британский медик, имеет более 54 000 подписчиков на YouTube, где публикуются материалы, в которых он обсуждает различные заболевания.

Но один из его последних клипов заставил зрителей "чувствовать себя плохо" после того, как они узнали, что может скрываться в их пупках, если они не моются должным образом. В ролике он показал зрителям страшные кадры последствий отказа от чистки пупка.

Он сказал: "Вы когда-то специально чистили свой пупок? Если нет, это могли быть вы. Видите ли, большинство из нас просто быстро чистят пальцем в душе и, возможно, удаляют немного пуха".

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Однако он предупредил зрителей, что там "глубоко лежат тонны мусора": "Вы видите кусочки одежды, волосы, просто случайные застрявшие там кусочки кожи. А потом все они спрессовываются в эту маленькую дыру".

Он добавил, что, как правило, грязь не вызывает особых проблем. Но если оставить ее на время, она может начать неприятно пахнуть.

"Она также может вызвать раздражение пупка, а иногда даже небольшую инфекцию в этой области. И если предположить, что это так, то на самом деле может начаться образование гноя".

Завершая видео, доктор Межер посоветовал людям начать целенаправленно чистить пупок. Он добавил, что им не нужно использовать "медицинские щипцы", чтобы тщательно проделать работу, поскольку может помочь ватная палочка.

Напомним, ютубер узнал, как долго он сможет прожить без сна. Сколько часов он выдержал и что делал.

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