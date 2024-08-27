Врач рассказал, какая боль в животе опасна и требует немедленной помощи

Врачи выделяют 6 болей в животе, которые никогда не следует игнорировать. Специалист по клинике в Филадельфии (США) Лиз МакМахон поделилась признаками, по которым нужно обратиться к врачу.

Об этом врач рассказала изданию The Huffington Post.

Лиз МакМахон назвал внезапную боль в животе потенциально опасным признаком и посоветовала при возникновении такой боли всегда обращаться к медикам.

"Внезапная боль может указывать на патологию органов ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) и другие серьезные проблемы со здоровьем", — обратила внимание Макмахон.

Она объяснила, что резкий, крайне выраженный болевой синдром может являться признаком таких состояний, как аппендицит, камни в желчном пузыре, язва желудка с риском кровотечения.

Боль, отдающая в пах, может указывать на инфекцию в мочевыводящих путях, почечные камни.

Поэтому она призвала соблюдать одно правило: в случае возникновения внезапной сильной боли в животе немедленно обращайтесь к врачу.

"Для большинства людей боль в желудке является привычной частью жизни. Но кроме острого, временного дискомфорта, который мы все испытывали, существует также несколько форм болей в животе, которые могут являться признаком серьезной проблемы со здоровьем и не следует игнорировать. Тем не менее., может быть достаточно сложно выяснить, исчезнет ли боль в желудке сама по себе, или вам нужно обратиться к врачу", – заметила МакМахон.

Вот коротко о 6 типах болей в животе, требующих консультации врача.

Не исчезающая боль

Любой хронический дискомфорт в желудке, то есть постоянная или повторяющаяся боль, продолжающаяся три месяца или дольше, требует визита к врачу или диетологу, сказала Лиз МакМахон.

Этот вид дискомфорта содержит такие симптомы как диарея, запор, боль после еды, ощущение сытости после нескольких укусов пищи, вздутие живота и газы.

"Эти состояния могут быть вызваны чем угодно, от синдрома раздраженного кишечника или непереносимости лактозы к чему-то более серьезному, например гастропарезу, состоянию, когда желудок не опорожняется должным образом", — сказала она.

Важно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы исключить какие-либо более серьезные заболевания, такие как воспалительное заболевание кишечника или целиакия, а также просто получить правильный диагноз. Когда врач узнает, в чем проблема, тогда даст правильные рекомендации по диете и лечению.

Боль в животе, сопровождающаяся тошнотой или рвотой

Дискомфорт в желудке, сопровождающийся тошнотой и рвотой, может возникнуть по нескольким причинам: непроходимость кишечника, желудочно-кишечную инфекцию, воспаление, камни в почках, разрыв кисты яичника, язву или даже сердечный приступ.

"Есть много других диагнозов, которые следует учитывать, поэтому важно поговорить с врачом, если у вас болит живот с тошнотой и рвотой", – сказала гастроэнтеролог.

Конечно, некоторые случаи тошноты связаны с перееданием и пищевым отравлением и обычно проходят в течение дня-двух.

"Большинство людей время от времени страдали от болезней желудка, которые длились примерно 24 часа, и знают, как это чувствовать. Но время обратиться к врачу, если боль до сих пор вам незнакома, усиливается, не исчезает или связано с такими симптомами, как лихорадка. или кровь в кале", – сказала она.

Боль или дискомфорт вместе с кровью в кале

Любую кровь, которую вы заметили, должен оценить врач.

Заметьте, что кровь в кале не всегда будет красной – она может быть черной и похожей на смолу, что часто указывает на кровотечение из более высокого отдела желудочно-кишечного тракта, например желудка.

Желудочно-кишечное кровотечение может возникать из ряда источников, включая колит, дивертикулез, геморрой, кровоточащую язву желудка и рак желудочно-кишечного тракта.

Но определенная еда и лекарства также могут вызвать смолистый помет, поэтому важно думать о том, что вы принимаете и едите, сказал Никет Сонпал, адъюнкт-доцент Колледжа остеопатической медицины Туро. К ним относятся такие продукты, как черника, свекла, черная сладкая и т.п., а также лекарства, такие как препараты железа.

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Внезапная и интенсивная боль

Если вы чувствуете сильную и сильную боль в животе, это проблема. Специфическая и локализованная боль, которая включает "острое стреляющее ощущение, которое может даже перехватить дыхание, заставить вас сдвоиться или задержать область, и происходит волнами", может возникнуть из-за препятствия, такого как камни в желчном пузыре или почках.

Аппендицит также следует учитывать, когда вы чувствуете острую боль, сказал Назарет. Часто это будет тот тип боли, который усиливается, возникает внезапно или не исчезает. Сильные боли также могут быть следствием язвы, панкреатита или закупорки желчных протоков.

"Ключ в том, чтобы действительно сосредоточиться на характере боли, которая ощущается, потому что они указывают на разные вещи", — отметила медикиня, добавив, что важно не откладывать визит к врачу, когда речь идет об острой боли.

Боль или дискомфорт, возникающий вместе с непонятной потерей веса

Неожиданная или непреднамеренная потеря веса всегда вызывает беспокойство, и ее должен оценить врач, независимо от того, сопровождает ли она боль в желудке или любой другой симптом, ведь это может являться признаком риска развития онкологических заболеваний, хронического панкреатита, болезни Крона или других болезней.

Боль или дискомфорт вместе с лихорадкой

Если вы чувствуете дискомфорт в желудке, а также имеете более высокую температуру тела, чем обычно, это может свидетельствовать о наличии инфекции. В таких случаях вам следует обратиться к врачу.

Напомним, что самолечение может оказаться вредным для вашего здоровья. В случае симптомов обращайтесь к профессиональному врачу.

Напомним, что не следует игнорировать боль в суставах и мышцах, а также под ребрами с правой стороны.

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