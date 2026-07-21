Врач рассказал, какие «скрытые» симптомы рака люди чаще всего не замечают

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Постоянная усталость, непроходящий кашель или необъяснимая потеря веса часто кажутся следствием переутомления, вирусной инфекции или возрастных изменений. Однако именно эти симптомы люди нередко игнорируют месяцами, хотя в отдельных случаях они могут быть ранними проявлениями онкологического заболевания.

На это обратил внимание радиационный онколог и медицинский директор Центра протонной терапии доктор Иржи Кубес, сообщает Mirror.

Врач отметил, что многие люди ошибочно полагают, будто рак обязательно сопровождается сильной болью или ярко выраженными симптомами. На самом деле на начальных стадиях болезнь может маскироваться под обычное недомогание, а ее признаки быть слабо выраженными. Именно поэтому важно оценивать не только сам симптом, но и то, как долго он длится и меняется ли со временем.

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Одним из сигналов, который не стоит игнорировать, доктор Кубес назвал постоянную усталость. Речь идет не об истощении после тяжелого дня или недосыпании, а о состоянии, когда человек не чувствует облегчения даже после полноценного сна. Такая усталость может мешать работать, выполнять привычные дела и поддерживать физическую активность.

В то же время онколог подчеркнул, что этот симптом сам по себе не свидетельствует о раке. Причиной могут быть анемия, нарушения в работе щитовидной железы, инфекции или проблемы со сном. Однако если истощение не проходит в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

Еще одним тревожным сигналом специалист назвал кашель, который не проходит. Если после вирусной инфекции он обычно проходит через несколько недель, то затяжной кашель, который усиливается или сопровождается одышкой, болью в груди или кровохарканьем, требует медицинского обследования.

«Постоянный кашель не означает автоматически рак. На самом деле существует гораздо больше распространенных причин. Однако, если он длится более нескольких недель или отличается от типичного кашля, имеет смысл пройти обследование», — пояснил доктор Кубес.

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Врач также рекомендует не игнорировать необъяснимую потерю веса. Если человек худеет без изменений в питании или уровне физической активности, это может быть признаком различных нарушений здоровья. Хотя причин такого состояния существует немало, оно требует медицинского обследования.

По словам доктора Кубеса, ещё одно распространённое заблуждение — ждать, пока симптомы станут настолько выраженными, что начнут серьёзно влиять на повседневную жизнь. Он пояснил, что ранние проявления онкологических заболеваний часто носят неспецифический характер, поэтому их легко списать на менее серьёзные причины.

В то же время специалист призвал не поддаваться панике из-за каждого случая кашля или усталости. В большинстве случаев такие симптомы имеют безобидное объяснение. Однако если они не проходят в течение нескольких недель, повторяются или кажутся необычными для конкретного человека, стоит обратиться за консультацией к врачу. Своевременное обследование, по его словам, повышает шансы на раннее выявление заболевания и успешное лечение, если будет подтвержден серьезный диагноз.

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