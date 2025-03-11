Врач рассказал о простых проверках в ванной, которые помогут выявить шесть распространенных видов рака

Рак, обнаруженный на ранней стадии, с большей вероятностью будет успешно вылечен. Врач призвал людей делать простые проверки, которые помогут выявить шесть самых распространенных видов рака.

Об этом пишет Mirror.

Доктор Гарет Най, преподаватель и исследователь из Университета Салфорда, Великобритания, подчеркнул: "Лучший способ проверить наличие аномалий — это понять, что для вас является нормальным, по сути, вам нужно регулярно проверять себя на протяжении всей жизни, чтобы заметить что-то ненормальное. Очень важно регулярно проверять все свое тело на наличие изменений. Чем раньше вы заметите, тем лучше будет результат, если это что-то серьезное. Быть активным и знающим — это ваш самый большой инструмент оставаться счастливым и здоровым".

Най отметил, что лучше всего исследовать свое тело в ванной комнате, потому что именно там вы чаще всего находитесь в раздетом состоянии.

"Есть очень мало случаев в течение дня, когда вы полностью раздеты, есть время и доступ к теплой воде или весам", — сказал медик. "Существует широкий спектр ценной информации, на которую можно посмотреть, находясь в ванной комнате, больше, чем где-либо".

Вот на что доктор Най рекомендует обращать внимание:

Грудь и яички

"Понимание того, как обычно выглядят ваша грудь или яички – одно из самых простых мест, с которого можно начать", — говорит он. "Очень важно уметь чувствовать какие-либо новые уплотнения или новообразования. Обращайте внимание на изменения формы, размера или цвета груди и ареолы".

Кожа

Доктор Най пояснил: "Изменения кожи или родинки – еще одна очень распространенная проблема, которую можно легко отслеживать. Вы должны знать о родинках на вашем теле и обращать внимание на любые изменения формы, размера и цвета. Любая новая родинка, родинка с неровными краями или несимметричная должна быть оценена медицинским работником".

Простата, кишечник и мочевой пузырь

Понимание состояния кишечника и мочевого пузыря, в частности, может быть "ключом к раннему выявлению рака, говорит доктор Най. "Важно знать, как часто вы ходите в туалет, а также отмечать количество, цвет и консистенцию стула", — поделился он.

Частое мочеиспускание является симптомом рака предстательной железы, тогда как кровь в моче или кале может быть признаком рака мочевого пузыря или кишечника.

Кровотечение

Менструальный цикл женщины может являться огромной помощью в выявлении признаков любых изменений в организме.

"Кровотечение вне месячного цикла или особенно сильное кровотечение может свидетельствовать о скрытых проблемах", — предупреждает доктор Най.

Напомним, жена обнаружила на ногте мужа ранний признак рака, который не заметили врачи. Мужчину вовремя прооперировали.

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