Врач шокировал КТ ног и таза человека, съевшего недожаренную свинину — фото

Публикация врача скорой помощи стала вирусной после того, как он поделился шокирующим снимком, который иллюстрирует ужасные последствия употребления в пищу недожаренной свинины.

Об этом пишет Mirror US.

Доктор Сэм Гали, врач отделения неотложной помощи в Джексонвилле во Флориде, известен своими сообщениями в социальной сети X, посвященными чрезвычайным ситуациям.

Одной из его последних публикаций была компьютерная томография, которую он назвал "одной из самых безумных", с которыми он когда-либо сталкивался. Снимок обнаружил многочисленные паразиты в ногах и в области таза пациента, симптомы цистицеркоза, тканевой инфекции.

Снимок пациента / Фото: Sam Ghali, MD/Twitter

Доктор Гали отметил, что эта паразитарная инфекция является следствием потребления личиночных цист Taenia Solium – медицинского названия свиного цепня. Он подчеркнул, что люди могут заразиться Taenia Solium, употребляя в пищу недожаренную свинину, содержащую личинки.

По словам доктора Гали, после попадания в желудочно-кишечный тракт эти личинки за 5-12 недель превращаются в полноценных взрослых солитеров, что приводит к развитию кишечного тениоза.

Он продолжил: "Эти взрослые цепни затем откладывают яйца, которые, со своей стороны, выделяются с человеческими фекалиями. Очень важно отметить, что только тогда, когда эти яйца попадают в организм человека фекально-оральным путем, может развиться клинический синдром, известный как цистицеркоз. После того, как яйца попадают в организм (человека или свиньи), они выпускают личинки, которые проникают через стенку кишечника и попадают в кровь (через брыжеечные венулы), а оттуда могут распространяться буквально в любую точку тела. Мозг, глаза, подкожные ткани и скелетные мышцы являются самыми распространенными местами поражения. Личинки поселяются везде, куда попадают, и в результате образуют цисты, известные как цистицерки. Воспалительная реакция организма хозяина обычно приводит к гибели цист, которые впоследствии кальцифицируются, придавая им классический вид, который можно оценить на этом КТ-скане. Их обычно называют "кальцификатами рисовых зерен".

Доктор Гали подчеркнул, что опасным осложнением этого состояния является то, что личинки проникают в мозг, образуя кисты в мозговой ткани – состояние, известное как нейроцистицеркоз, которое может вызвать головную боль, спутанность сознания, судороги и другие серьезные неврологические проблемы.

Медицинский эксперт отметил, что хотя большинство пациентов в конце концов имеют хороший прогноз, по оценкам, около 50 миллионов человек в мире инфицируются ежегодно, что приводит к около 50 000 смертям.

Доктор Гали выделил такие варианты лечения как противопаразитарная терапия, стероиды, противоэпилептические препараты (нейроцистицеркоз) и хирургическое удаление. Он настоятельно рекомендовал всем тщательно готовить свинину, чтобы предотвратить опасные осложнения.

Потребление сырой или недостаточно приготовленной свинины может привести к тяжелым заболеваниям, в частности цистицеркозу и трихинеллезу – паразитарные заболевания, вызванные круглыми червями. Другие бактерии, часто ассоциирующиеся с сырой или недоваренной свининой, содержат кишечную палочку, сальмонеллу, Listeria monocytogenes, золотистый стафилококк и Yersinia enterocolitica.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что цистицеркоз "главным образом влияет на здоровье и средства к существованию сообществ, ведущих натуральное хозяйство в развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки".

Напомним, врачи думали, что мужчина впал в кому на 23 года, прежде чем поняли, что допустили огромную ошибку. Случай Рома Хубена – это то, что ошеломило медицинский мир за последние несколько десятилетий.

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