Врач: сохранение мышечной массы один из лучших способов продлить жизнь

Если вы хотите продлить свою жизнь, следует прислушаться к советам врача.

Как передает издание Express, врач Майкл Мозли, также журналист, подкастер и продюсер, в подкасте "Just One Thing" рассказал о том, что сохранение мышечной массы тела помогает сохранить здоровье даже в пожилом возрасте.

Также врач предупредил, если человек не будет выполнять силовые упражнения, в частности тренировки с опорой, после 30 лет мышцы начнут ослабевать. Он утверждает, что такие физические упражнения помогают людям поддерживать тело молодым на клеточном уровне. Он сообщил: "Исследования показали, что всего за 12 недель можно увеличить мышечную массу на 10%, а саму силу человека вплоть до 150%. А это, в свою очередь, влияет на тело, а еще дает толчок мозгу".

Обзор исследований о влиянии физических упражнений на людей старше 50 лет показал, что аэробные и силовые тренировки полезны не только для тела, но и для мозга. Но последние результаты показали, что именно тренировки с опорой хорошо влияют на память, сон, улучшают работу мозга.

По словам врача Мозли, последнее исследование показало, что силовые упражнения, которые участники эксперимента выполняли в течение года, помогли им лучше спать, увеличив период сна на 20 минут.

Также они помогают потерять лишний вес, особенно жир вокруг живота. Исследователи из Гарвардского университета наблюдали более 10 000 мужчин в течение 12 лет. Они обнаружили, что силовые упражнения, выполняемые поминутно, лучше справляются с жиром на животе, чем кардиотренированием.

Это очень важно, ведь именно этот жир производит химические вещества, которые могут оказывать негативное влияние на уровень сахара в крови. Мышечные клетки, со своей стороны, оказывают положительный эффект. Ведь во время тренировки впитывают сахар из крови, как губка. По результатам одного из исследований, каждые 10% увеличенных мышц снизят риск преддиабета на 10%. Это значит, что наращивание мышечной массы не только помогает хорошо выглядеть и чувствовать себя моложе, но и продлевает жизнь.

Последний эксперимент показал, что 30-60 минут силовых тренировок помогают снизить риск смерти от болезней сердца и рака на 20%.

Что происходит с мышцами человека, когда мы стареем и не занимаемся спортом? Профессор физиологии мышц Копенгагенского университета в Дании Эбигейл Макки рассказала, что происходит потеря волокон. То есть с возрастом постоянно уменьшается количество мышечных волокон. И это тревожная новость. Происходит так из-за утраты мышечной нервной связи. Он ослабляется, когда мышечные волокна не используются. В конце концов, связь рвется и волокна погибают.

Профессор подчеркнула, что никогда не бывает поздно начать заниматься силовыми упражнениями. Однако если человек проявляет активность на протяжении всей своей жизни, то он замедляет некоторые негативные изменения, происходящие с телом с возрастом. Даже может полностью предотвратить их.

Однако Эбигейл Макки утверждает, если вы раньше никогда не занимались силовыми тренировками, стоит сначала проконсультироваться с врачом. Также всегда следует начинать физическую активность медленно.

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