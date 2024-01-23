Врач спас пассажирку самолета с помощью Apple Watch, который одолжил у стюардессы

Врач использовал Apple Watch, чтобы помочь пожилой женщине, которой во время полета требовалась неотложная медицинская помощь.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел на рейсе Ryanair из Бирмингема в Верону 9 января, когда женщина в возрасте 70 лет начала задыхаться.

43-летний британский врач Рашид Риаз подошел к ней после того, как член экипажа спросил, есть ли на борту медик.

Женщина, имя которой публично не раскрывается, сначала не ответила на вопрос Риаза, но, узнав, что у нее были проблемы с сердцем, врач попросил стюардессу принести ей Apple Watch, чтобы измерить уровень кислорода в ее крови.

"Apple Watch помогли мне узнать, что у пациентки низкая сатурация кислорода", – рассказал он.

Рашид Риаз / Фото: X/@DrRashidRiaz

Риаз использовал приложение Blood Oxygen для часов, которые предназначены для "общих целей фитнеса и хорошего самочувствия". На сайте Apple говорится, что приложение "не предназначено для медицинского использования", но в этом случае оно оказалось полезным.

Риаз попросил у бортпроводников кислородный баллон, который помог ему стабилизировать насыщение кислородом женщины, пока они не приземлились в Италии.

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После приземления женщина получила дополнительную медицинскую помощь и быстро поправилась.

"Во время этого полета я применил много собственных знаний о том, как использовать гаджет", — сказал Риаз. "Это урок того, как мы можем улучшить качество поездок в полете с такого рода чрезвычайной ситуацией с помощью простого гаджета, который в наши дни легко доступен".

Рашид Риаз / Фото: X/@DrRashidRiaz

Риаз похвалил авиакомпанию за то, как они справились с этой проблемой, но рекомендовал, чтобы в самолетах были инструменты для измерения показателей тела, таких как насыщение кислородом и АД, а также определение того, есть ли у кого неотложная диабетическая ситуация.

"Эти вещи могут спасти чью-то жизнь в чрезвычайной ситуации", — добавил он.

Напомним, 24-летней женщине удалили необычную опухоль весом 32 кг. Она даже не подозревала о ее существовании.

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