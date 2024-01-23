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Врач спас пассажирку самолета с помощью Apple Watch, который одолжил у стюардессы

Врач спас пассажирку самолета с помощью Apple Watch, который одолжил у стюардессы

Врач спас пассажирку самолета с помощью Apple Watch, который одолжил у стюардессы

Apple Watch / Фото: 91-mobiles

Она начала задыхаться.

Врач использовал Apple Watch, чтобы помочь пожилой женщине, которой во время полета требовалась неотложная медицинская помощь.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел на рейсе Ryanair из Бирмингема в Верону 9 января, когда женщина в возрасте 70 лет начала задыхаться.

43-летний британский врач Рашид Риаз подошел к ней после того, как член экипажа спросил, есть ли на борту медик.

Женщина, имя которой публично не раскрывается, сначала не ответила на вопрос Риаза, но, узнав, что у нее были проблемы с сердцем, врач попросил стюардессу принести ей Apple Watch, чтобы измерить уровень кислорода в ее крови.

"Apple Watch помогли мне узнать, что у пациентки низкая сатурация кислорода", – рассказал он.

Рашид Риаз / Фото: X/@DrRashidRiaz / ©
Рашид Риаз / Фото: X/@DrRashidRiaz

Риаз использовал приложение Blood Oxygen для часов, которые предназначены для "общих целей фитнеса и хорошего самочувствия". На сайте Apple говорится, что приложение "не предназначено для медицинского использования", но в этом случае оно оказалось полезным.

Риаз попросил у бортпроводников кислородный баллон, который помог ему стабилизировать насыщение кислородом женщины, пока они не приземлились в Италии.

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После приземления женщина получила дополнительную медицинскую помощь и быстро поправилась.

"Во время этого полета я применил много собственных знаний о том, как использовать гаджет", — сказал Риаз. "Это урок того, как мы можем улучшить качество поездок в полете с такого рода чрезвычайной ситуацией с помощью простого гаджета, который в наши дни легко доступен".

Рашид Риаз / Фото: X/@DrRashidRiaz / ©
Рашид Риаз / Фото: X/@DrRashidRiaz

Риаз похвалил авиакомпанию за то, как они справились с этой проблемой, но рекомендовал, чтобы в самолетах были инструменты для измерения показателей тела, таких как насыщение кислородом и АД, а также определение того, есть ли у кого неотложная диабетическая ситуация.

"Эти вещи могут спасти чью-то жизнь в чрезвычайной ситуации", — добавил он.

Напомним, 24-летней женщине удалили необычную опухоль весом 32 кг. Она даже не подозревала о ее существовании.

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