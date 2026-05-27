Врачей шокировала сыпь на спине женщины, похожая на следы от кнута: причиной стали популярные грибы

Грибы шиитаке / © Associated Press

В США 23-летняя женщина обратилась за медицинской помощью из-за необычной сыпи на спине, которую врачи сначала не могли объяснить. Впоследствии выяснилось, что реакция могла возникнуть после употребления грибов шиитаке.

Об этом сообщило издание Live Science.

Пациентка из Флориды обратилась в отделение неотложной помощи из-за зудящей сыпи, которая держалась уже два дня. Сначала на верхней части спины появились отдельные воспаленные участки. Женщине назначили лечение, однако сыпь не исчезла, а наоборот — распространилась на нижнюю часть спины.

Впоследствии на коже образовались ярко-красные полосы неправильной формы, которые напоминали следы от ударов плетью. При осмотре врачи обнаружили многочисленные полосатые поражения, однако сыпь не сопровождалась волдырями или шелушением. Других участков тела проблема не коснулась.

Медики также обратили внимание, что у женщины не было типичных симптомов сильной аллергической реакции. Она не жаловалась на затрудненное дыхание, отек горла, боль в суставах, расстройства пищеварения или неврологические симптомы. Температура тела была лишь немного повышенной — до 37,3 °C, а другие показатели оставались в пределах нормы.

Врачи начали исключать возможные причины сыпи. Пациентка сообщила, что не пользовалась новыми косметическими средствами или моющими веществами, ее не кусали насекомые, а также она не принимала никаких лекарств, кроме тех, которые ей назначили в отделении неотложной помощи. В анамнезе также не было аутоиммунных заболеваний.

Во время дополнительного опроса женщина вспомнила, что за день до появления симптомов ела грибы шиитаке. Именно это помогло врачам установить диагноз — дерматит шиитаке. Это редкая реакция, которая проявляется характерной полосатой сыпью.

В отчете о случае отмечается, что состояние впервые описал японский исследователь Такехико Накамура в 1977 году. Тогда поражение назвали «жгутиковым дерматитом» из-за характерного вида сыпи.

Считается, что причиной реакции может быть лентинан — вещество, которое содержится в грибах шиитаке. У некоторых людей оно способно запускать воспалительные процессы из-за активации иммунного ответа. Ранее исследователи также связывали подобные случаи с употреблением сырых или недостаточно термически обработанных грибов.

Врачи посоветовали женщине продолжить лечение местными средствами для уменьшения воспаления и препаратами против аллергической реакции. На тот момент пациентка кормила грудью и волновалась, не повлияет ли сыпь на грудное молоко. Медики заверили ее, что она может безопасно продолжать грудное вскармливание.

Симптомы постепенно уменьшились и полностью исчезли примерно через три недели. Позже женщина сообщила, что и в дальнейшем ела грибы шиитаке, однако сыпь больше не повторялась.

По словам авторов отчета, дерматит шиитаке считается редким явлением. В медицинской литературе описано около 100 подобных случаев. Большинство из них зафиксировали в Азии, тогда как в США и странах Европы такая реакция случается значительно реже.

