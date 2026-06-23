Врачи бьют тревогу из-за популярной летней обуви: что с ней не так

Вьетнамки. Фото: Jairo/CC BY 2.0

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Вьетнамки остаются одним из самых популярных видов летней обуви, однако врачи предостерегают от их постоянного ношения. По словам ортопедов, такая привычка может привести к болям в стопах, деформациям пальцев и даже травмам.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ортопед из Балтимора Майк Дэниелс отметил, что регулярно принимает пациентов, которые всё лето носят тонкие плоские вьетнамки, а впоследствии жалуются на боль в пятках и напряжение икроножных мышц. Одной из самых распространенных проблем он называет плантарный фасциит — воспаление ткани на подошве стопы, которая поддерживает её свод.

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По словам врача, вьетнамки практически не обеспечивают поддержку стопы. Из-за этого человек во время ходьбы вынужден дополнительно напрягать пальцы, чтобы удерживать обувь на ноге. Со временем такая нагрузка может негативно влиять на связки, сухожилия и мелкие мышцы стопы.

Дэниелс также отметил, что многолетнее ношение такой обуви иногда приводит к хронической боли, бурситу и молоткообразной деформации пальцев.

Помимо проблем с опорно-двигательным аппаратом, вьетнамки могут повышать риск порезов, заноз и инфекций. Из-за открытой конструкции стопы остаются практически без защиты от грибков, бактерий, горячих поверхностей и посторонних предметов на земле. Особенно опасными такие повреждения могут быть для людей с сахарным диабетом или нарушениями кровообращения.

Еще большее беспокойство у ортопедов вызывают вьетнамки на каблуках, которые в последнее время снова вошли в моду. Врач назвал их сочетанием двух факторов риска: неустойчивой конструкции классических вьетнамок и дополнительной нагрузки на переднюю часть стопы из-за приподнятой пятки.

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По его словам, такая обувь может усиливать боль в стопах, способствовать деформации пальцев, а также повышать риск растяжений, вывихов и даже переломов.

В то же время ортопед не призывает полностью отказываться от вьетнамок. По его мнению, они хорошо подходят для пляжа, бассейна или коротких прогулок. Для длительной ходьбы врач советует выбирать сандалии с задним ремешком и поддержкой свода стопы или более закрытую обувь, которая лучше фиксирует ногу.

Напомним, ранее врач назвала распространенную причину, из-за которой болят стопы сразу после пробуждения.

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