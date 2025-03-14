Врачи бьют тревогу: случаи кори в Европе достигли рекордного уровня

В 2024 году количество заболеваний корью в европейском регионе возросло до 127 350, что стало самым высоким показателем с 1997 года.

Об этом сообщило издание Sky News, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ.

Более 40% инфицированных — дети до пяти лет, что подчеркивает необходимость срочных мер для повышения уровня вакцинации.

По данным организаций, около полумиллиона детей пропустили первую дозу вакцины против кори, что значительно способствовало вспышке заболевания. Корь — чрезвычайно заразный вирус, который может вызвать серьезные осложнения, в частности пневмонию, энцефалит и даже смерть. В 2024 году от осложнений кори умерло 38 человек в Европе.

В 2023 году страны с самым высоким уровнем заболеваемости корью — Румыния и Казахстан — фиксировали более 30 тысяч и 28 тысяч случаев соответственно. В то же время низкий уровень вакцинации в таких странах, как Босния и Герцеговина, Черногория и Румыния, способствовал вспышкам инфекции. В Черногории прививки от кори получило менее 50% детей за последние 5 лет.

В Великобритании только в прошлом месяце было зафиксировано более 200 случаев заболевания, и ожидается, что их количество будет расти. После пандемии COVID-19 охват вакцинацией резко снизился, что увеличивает риск новых вспышек.

Напомним, врач рассказал о простых проверках в ванной, которые помогут выявить шесть распространенных видов рака.

Читайте также: