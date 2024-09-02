Врачи думали, что мужчина впал в кому на 23 года: "Кричал, но никто не слышал" – фото, подробности

Случай Рома Хубена – это то, что ошеломило медицинский мир за последние несколько десятилетий.

Медики считали, что мужчина пролежал в коме 23 года, прежде чем поняли, что допустили огромную ошибку.

Как пишет LADbible, после почти смертельной автокатастрофы в 1983 году врачи считали, что уроженец Бельгии Ром Хубен находился в коме и вегетативном состоянии — то есть он был жив, но не мог общаться, двигаться или мыслить самостоятельно.

Говорят, что он провел 23 года заключенным в собственном теле, не имея возможности ничего делать, кроме как слушать, в случае, похожем на историю Мартина Писториуса, который также жил более десяти лет.

Так было, пока Ром не встретил доктора Стивена Лориса, который в 2006 году не диагностировал у него синдром замкнутого пространства (СЗП). Это редкое неврологическое состояние, когда человек находится в сознании, но не может двигаться или общаться вербально, кроме как посредством движений глаз.

Ром до аварии / Фото: Getty Images

Медик, входивший в состав научной группы по изучению комы Льежского университета, объяснил, что ему удалось совершить большой прорыв после проведения многочисленных тестов, чтобы определить функцию мозга Рома.

В интервью CBS News в ноябре в 2009 году Лорис сказал: "Когда мы поместили его в ПЭТ-сканер и фМРТ, мы увидели, что его мозг функционирует нормально. Поэтому он не был вегетативным, безусловно, нет".

Невролог считает, что случай Рома доказывает, что тысячи пациентов, находящихся в вегетативном состоянии, получают неправильный диагноз.

После якобы хороших новостей мама Рома Финна Хубен сказала, что она всегда верила, что ее сын все еще может общаться с ней, объяснив, что она могла сказать, когда он был в "плохом настроении или когда ему было больно".

"Он не в депрессии, он оптимист", – сказала она в интервью BBC в 2009 году. "Он хочет получить от жизни все, что может".

Ром Хубен с мамой / Фото: Getty Images

Пока он находился в больнице на родине, к нему приставили специально обученного ассистента, который помогал ему с "фасилитированным общением", также известное как поддерживаемое печатание.

Эта методика предполагает, что ассистент улавливает "микродвижения", которые делает пациент, прежде чем помочь ему направить руку, чтобы указать буквы, рисунки или объекты на клавиатуре как форму коммуникации.

Рому, занимавшемуся боевыми искусствами, очевидно, было что сказать после того, как начал работать с логопедом и фасилитатором коммуникации Линдой Ваутерс.

Говорят, что он напечатал ряд сообщений с помощью компьютера, объясняя, что он кричал, но никто не слышал в течение 23 лет, когда врачи думали, что он находится в коме.

"Я видел себя во сне", – сказал он. "Я никогда не забуду тот день, когда они узнали, что со мной действительно было не так. Это было мое второе рождение".

Ром Хубен / Фото: Getty Images

Ром также якобы собирался писать книгу о своем опыте, который он пережил благодаря этой технологии. Но после того, как видеозапись его работы с Линдой начала распространяться, скептики выразили обеспокоенность методом облегченной коммуникации – и позже доктор Лорис также был вынужден признать, что он не был эффективным.

Пытаясь развеять спекуляции, доктор Лорис, эксперт в области исследования функций мозга и вегетативных состояний, провел серию тестов на группе пациентов, находившихся в коме, в том числе и на Роме. Участникам показывали предметы и слова, пока их фасилитаторы не присутствовали, а затем просили пересказать то, что они видели или слышали, когда фасилитаторы вернулись в комнату.

Как сообщает местное издание Der Spiegel, Ром затруднился ответить на все 15 вопросов теста.

"Легко посмотреть видео и сказать, что этот метод не действует, но доказать, что это неправда, действительно очень трудно", — сказал доктор Лорис в интервью BBC, обсуждая свои выводы. "История Рома – это история о диагностике сознания, а не о коммуникации. Я надеюсь, что Ром и его семья останутся примером того, как трудно уловить признаки сознания. Даже когда мы знаем, что пациент в сознании, мы не знаем, ли испытывает ли он боль или страдание, или что он испытывает".

Ром Хубен / Фото: Getty Images

Невролог утверждает, что бельгиец все еще был гораздо сознательнее, чем врачи считали ранее, и добавил, что он верит в то, что работа Рома с Линдой была настоящей.

Делясь своими выводами с исследователями в Лондоне, как сообщает NPR, доктор Лорис сказал: "Мы представили три случая после черепно-мозговой травмы. Два из них не прошли тест. В том числе и Ром".

Он объяснил, что тесты неоднократно повторялись с участием фасилитатора Рома, но результаты всегда были неубедительными.

К сожалению, то, что должно было стать медицинским триумфом – и личным для Рома – оказалось огромной ошибкой.

Напомним, в Ливане мужчина заболел пищевым отравлением в пенисе. Что известно о первом в мире случае.

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