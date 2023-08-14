Врачи категорически запрещают этим людям рано вставать: проверьте, есть ли вы в этом списке

Нам отовсюду и постоянно советуют вставать как можно раньше, поскольку это очень полезно для нашего организма и повышает продуктивность. Но медики не советуют некоторым категориям людей начинать свой день слишком рано, потому что таким образом можно навредить своему здоровью. Каждый человек имеет свои индивидуальные биологические часы, поэтому специалисты не рекомендуют переделывать то, что было заложено природой. Чтобы узнать, можно ли вам просыпаться очень рано, или следует немного дольше поспать – читайте дальше.

Какие бывают категории людей по хронотипу

Ученые уже давно произвели условное разделение людей на три категории согласно хронотипу – это «жаворонки», «голуби» и «совы». Эта особенность индивидуальных биологических часов является наследственной. Если мама «жаворонок», то с большой вероятностью ребенок также будет относиться к этому типу.

К «жаворонкам» относятся люди, обладающие очень высокой активностью и продуктивностью именно в первой половине дня. Они легки на подъем, их не пугает шесть утра на часах – это лучшее время для их организма.

«Совы» – это те люди, которые с удовольствием могут работать до глубокой ночи, а в утренние часы чувствуют себя вялыми и разбитыми.

Наименее исследована категория людей – «голуби». Это все те, кто хорошо чувствует себя днем и проявляет в обеденные часы наибольшую активность.

Кому нельзя просыпаться слишком рано

Ученые исследовали, что самую большую угрозу очень ранний подъем несет для «сов». Поскольку каждый день они вынуждены наперекор своему биологическому ритму просыпаться очень рано, чтобы идти на работу или обучение. А это очень вредно для организма. Так как именно в то время, когда таким людям нужно спать, вырабатывается гормон сна – мелатонин. А так как они уже проснулись, то чувствуют себя разбитыми, обессиленными и раздражительными. Что может привести к истощению организма и депрессии.

У людей с таким хронотипом большая угроза гормонального сбоя в организме, он перестает воспринимать инсулин и глюкозу. Для имеющих сахарный диабет такое состояние может иметь очень опасные последствия. Поэтому врачи советуют устанавливать максимально комфортный график, чтобы «сова» могла просыпаться тогда, когда для нее это удобнее всего и не несет вред здоровью.

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