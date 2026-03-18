Врачи назвали 4 ранних признака остановки сердца: что чувствуют за сутки до критического состояния

Остановка сердца не всегда происходит без предупреждения. Исследования показывают, что у части пациентов за несколько часов или дней до этого появляются симптомы, которые могут сигнализировать об опасности.

Об этом сообщило издание The Sun.

Речь идет о состоянии, когда сердце внезапно перестает перекачивать кровь из-за нарушения ритма. Это отличается от сердечного приступа: в таком случае проблема возникает из-за блокировки артерии, перекрывающей доступ кислорода к сердечной мышце.

Как объяснил кардиолог-консультант Чарльз Пирман из Manchester University NHS Trust, остановка сердца — это общий термин для ситуации, когда сердце прекращает биться. Одной из причин может быть острый инфаркт миокарда — внезапное перекрытие или значительное сужение артерии.

Ишемическая болезнь сердца, по его словам, развивается постепенно из-за накопления жира и холестерина в сосудах. В определенный момент одно из этих сужений может внезапно разорваться, после чего образуется тромб, который полностью блокирует артерию и провоцирует инфаркт. В некоторых случаях это сопровождается опасными нарушениями ритма, в частности фибрилляцией желудочков, что и приводит к остановке сердца.

Исследование, опубликованное в журнале Lancet, охватило более 1500 взрослых пациентов, которые обращались в экстренные службы. По словам руководителя работы, врача Киндарон Рейнир из Cedars-Sinai, примерно половина людей, у которых произошла остановка сердца, испытывали определенные симптомы заранее — от нескольких часов до нескольких недель.

Среди основных предупреждающих признаков исследователи назвали четыре:

Одышка (диспноэ) — самый распространенный симптом, который зафиксировали у около 41% пациентов. Это единственный признак, который был статистически значимым как для мужчин, так и для женщин.

Боль в груди — второй по частоте симптом, который наблюдался примерно в трети случаев. В то же время он имел значимую связь с остановкой сердца только у мужчин.

Сильное потоотделение (диафорез) — возникало примерно у 12% пациентов и также было более характерным для мужчин.

Судорожноподобная активность — зафиксирована в около 11% случаев, чаще, чем в контрольной группе.

В то же время такие симптомы, как тошнота, слабость или головокружение, не показали четкой зависимости именно с остановкой сердца.

Каждый год в Великобритании около 30 тысяч человек переживают внебольничную остановку сердца, и более 90% случаев завершаются смертью. Именно поэтому раннее распознавание симптомов может быть критически важным.

Медики отмечают: остановка сердца является неотложным состоянием. В случае ее возникновения необходимо немедленно вызвать экстренные службы, начать сердечно-легочную реанимацию и, по возможности, использовать дефибриллятор.

Исследователи подчеркивают, что предупреждающие симптомы являются распространенными и не всегда означают неизбежную опасность, однако в сочетании с другими факторами они могут помочь раньше выявить риск.

