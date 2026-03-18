Врачи назвали 4 ранних признака остановки сердца: что чувствуют за сутки до критического состояния
Несмотря на внезапность, остановка сердца иногда имеет ранние проявления. Медики назвали четыре симптома, которые могут сигнализировать об опасности заранее.
Остановка сердца не всегда происходит без предупреждения. Исследования показывают, что у части пациентов за несколько часов или дней до этого появляются симптомы, которые могут сигнализировать об опасности.
Об этом сообщило издание The Sun.
Речь идет о состоянии, когда сердце внезапно перестает перекачивать кровь из-за нарушения ритма. Это отличается от сердечного приступа: в таком случае проблема возникает из-за блокировки артерии, перекрывающей доступ кислорода к сердечной мышце.
Как объяснил кардиолог-консультант Чарльз Пирман из Manchester University NHS Trust, остановка сердца — это общий термин для ситуации, когда сердце прекращает биться. Одной из причин может быть острый инфаркт миокарда — внезапное перекрытие или значительное сужение артерии.
Ишемическая болезнь сердца, по его словам, развивается постепенно из-за накопления жира и холестерина в сосудах. В определенный момент одно из этих сужений может внезапно разорваться, после чего образуется тромб, который полностью блокирует артерию и провоцирует инфаркт. В некоторых случаях это сопровождается опасными нарушениями ритма, в частности фибрилляцией желудочков, что и приводит к остановке сердца.
Исследование, опубликованное в журнале Lancet, охватило более 1500 взрослых пациентов, которые обращались в экстренные службы. По словам руководителя работы, врача Киндарон Рейнир из Cedars-Sinai, примерно половина людей, у которых произошла остановка сердца, испытывали определенные симптомы заранее — от нескольких часов до нескольких недель.
Среди основных предупреждающих признаков исследователи назвали четыре:
Одышка (диспноэ) — самый распространенный симптом, который зафиксировали у около 41% пациентов. Это единственный признак, который был статистически значимым как для мужчин, так и для женщин.
Боль в груди — второй по частоте симптом, который наблюдался примерно в трети случаев. В то же время он имел значимую связь с остановкой сердца только у мужчин.
Сильное потоотделение (диафорез) — возникало примерно у 12% пациентов и также было более характерным для мужчин.
Судорожноподобная активность — зафиксирована в около 11% случаев, чаще, чем в контрольной группе.
В то же время такие симптомы, как тошнота, слабость или головокружение, не показали четкой зависимости именно с остановкой сердца.
Каждый год в Великобритании около 30 тысяч человек переживают внебольничную остановку сердца, и более 90% случаев завершаются смертью. Именно поэтому раннее распознавание симптомов может быть критически важным.
Медики отмечают: остановка сердца является неотложным состоянием. В случае ее возникновения необходимо немедленно вызвать экстренные службы, начать сердечно-легочную реанимацию и, по возможности, использовать дефибриллятор.
Исследователи подчеркивают, что предупреждающие симптомы являются распространенными и не всегда означают неизбежную опасность, однако в сочетании с другими факторами они могут помочь раньше выявить риск.
Напомним, ежедневное употребление только одного стакана молока может снизить риск инсульта почти на 10%. Секрет защиты сосудов заключается в уникальном сочетании кальция, калия и магния.