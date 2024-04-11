Врачи назвали 5 самых полезных продуктов в мире: их нужно есть каждый день

Если вы хотите быть здоровыми, долго оставаться молодыми, выглядеть хорошо, тогда стоит пересмотреть свое питание.

Ученые и медики всего мира долго работали над списком самых полезных продуктов, проводили много исследований и экспериментов, и определили 5 самых полезных среди других. Если добавить в свой рацион такие продукты, можно долгие годы оставаться молодым, активным и здоровым. Рассказываем, что нужно есть, чтобы навсегда избавиться от проблем со здоровьем и прожить долгую активную жизнь.

Зелень и листовые овощи

Продукты зеленого цвета являются эталоном баланса между содержанием витаминов, полезных веществ и минимальной калорийностью. Это самый лучший и бюджетный вариант для улучшения своего здоровья. Ученые доказали, что зеленая растительная пища защищает от онкологии, старческих заболеваний, потери мышечной и костной массы, а также способна сжигать лишний жир на теле.

За счет содержания витаминов группы В и К, листовые зеленые овощи способствуют налаживанию репродуктивной функции, предотвращают развитие болезней сосудов и сердца. Клетчатка, содержащаяся в зеленых овощах, является настоящим топливом для полезных бактерий кишечника, способствует нормализации пищеварения и ускорению метаболизма.

Зелень содержит кальций, магний, калий и железо, помогающие поддерживать надлежащую работу всех систем организма. Самыми полезными будут шпинат, базилик, укроп, петрушка, разные виды салата и капусты.

Ягоды годжи

Эти ягоды не так давно появились на украинском рынке, но уже завоевали особую популярность у поклонников здорового сбалансированного питания. Они имеют сладкий едва кисловатый привкус и ярко красный оттенок. Эти ягоды используются на протяжении многих тысячелетий в традиционной медицине. Ягоды годжи способны приостанавливать процессы старения, поддерживать здоровье глаз, печени, почек, укрепляют нервную и иммунную системы организма. Поэтому это этакая таблетка для бессмертия.

Ягоды входят в состав разнообразных добавок, лечебных чаев и даже вина. Кроме того, годжи применяют в кулинарии для приготовления блюд и десертов. Этот продукт имеет большой потенциал в вопросах быстрого похудения.

Дикий лосось

Это один из самых полезных видов рыбы, врачи рекомендуют есть лосось не менее двух раз в неделю. Поскольку он имеет белок, большое количество минералов и полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. А эти жиры попадают в наш организм только с едой.

Ученые доказали, что лососевая рыба способна творить с нашим организмом настоящие чудеса. Это самый лучший продукт против болезней сердца, сосудов, печени и кишечника. Он активирует работу мозга, полезен для памяти и когнитивных функций.

Авокадо

Это топовый продукт в списке самых полезных, что не удивительно. Ведь фрукт содержит большое количество витаминов, минералов и питательных веществ. За счет содержания жирной кислоты омега-3 авокадо можно назвать омолаживающим фруктом, который замедляет процессы старения и активирует работу мозга.

Авокадо улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Способен налаживать процессы пищеварения, ускорять метаболизм. Поэтому врачи рекомендуют употреблять авокадо как можно чаще, чтобы оставаться молодыми и здоровыми на протяжении всей жизни.

Киноа

Это экзотический вид крупы, недавно появившийся на украинском рынке, но уже зарекомендовавший себя с положительной стороны. Ученые доказали, что это лучший гарнир для тех, кто хочет быстро похудеть. При этом киноа насыщает организм всеми необходимыми полезными веществами, быстро сжигает жир, улучшая процессы обмена веществ.

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