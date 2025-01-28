Врачи назвали 8 продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок

Многие из нас имеют привычку съедать первое, что попадается на глаза, утром или после тяжелого рабочего дня. Однако диетологи предупреждают: такой подход может привести к проблемам с желудком.

Об этом сообщило издание Real Simple.

1. Кофе

Кофе натощак может раздражать желудок и способствовать выделению гастрина - гормона, который выделяет желудочную кислоту. Это приводит к вздутию живота и тошноте. Перед кофе диетолог советует съесть белковый продукт, например, яйцо или хлеб с арахисовой пастой. Если перекуса нет, добавьте в напиток ложку кокосового молока.

2. Острые блюда

Острая пища часто вызывает неприятные ощущения в желудке, и всё это благодаря капсаицину - химическому веществу, которое содержится в перце. По словам доктора Майкла Шописа, капсаицин связывается с рецепторами в желудочно-кишечном тракте, что заставляет организм ошибочно считать, что в него попало что-то вредное. В ответ на это организм увеличивает выработку слизи и ускоряет пищеварение, пытаясь быстрее "вывести" капсаицин. Однако это может привести к расстройствам желудка, диарее.

3. Сладости

"Употребление сладких продуктов натощак может привести к более быстрому скачку инсулина и уровня сахара в крови, что часто приводит к «обвалу» вскоре после этого", — отметил эксперт.

Употребление сладостей натощак может вызвать диарею. Это происходит из-за выведения электролитов и жидкостей из кровотока в кишечник, когда организм пытается сбалансировать высокую концентрацию сахара.

4. Чай

Кофеин в чае может раздражать слизистую оболочку желудка и повышать выработку желудочной кислоты, что ведет к симптомам рефлюкса. Особенно это касается черного чая, который содержит больше кофеина, чем другие сорта. В частности, если вы не завтракаете, лучше выбрать травяной чай.

5. Йогурт

Йогурт, богатый пробиотиками и молочной кислотой, способствует здоровью кишечника, улучшая пищеварение и поддерживая баланс микрофлоры. Однако, некоторые люди могут быть чувствительными к молочной кислоте. В таких случаях употребление йогурта натощак может стимулировать чрезмерную выработку желудочной кислоты, что приводит к раздражениям в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, высокая кислотность может снижать эффективность пробиотиков, содержащихся в йогурте.

6. Газированные напитки

Газированные напитки могут вызывать неприятное давление в желудке из-за пузырьков углекислого газа. Это приводит к дискомфорту и отрыжке. Кроме того, высокое содержание сахара в подслащенных напитках может вызвать скачки уровня сахара в крови.

7. Жирная жареная пища

Жирная пища дольше переваривается, что увеличивает время ее пребывания в желудке и стимулирует выработку кислоты. Это может вызвать боли и дискомфорт. Кроме того, жирная пища ослабляет способность НПС (нижнего пищеводного сфинктера) к сокращению, что способствует развитию кислотного рефлюкса.

8. Цитрусовые и сок

"Цитрусовые содержат лимонную кислоту, которая может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта", — отметил эксперт.

Цитрусовые фрукты, благодаря своей кислотности, могут расслабить нижний пищеводный сфинктер (НПС), что открывает путь для кислотного рефлюкса. Это может вызывать изжогу и другие неприятные симптомы. Однако можно уменьшить дискомфорт, сочетая цитрусовые с продуктами, богатыми углеводами. Они помогают поглощать избыток кислоты в желудке, что может облегчить состояние

Напомним, эксперты назвали три продукта, от которых следует отказаться ради сохранения здоровья.

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