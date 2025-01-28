Врачи назвали 8 продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок

Некоторые продукты отрицательно влияют на пищеварительную систему, если их потреблять натощак.
Многие из нас имеют привычку съедать первое, что попадается на глаза, утром или после тяжелого рабочего дня. Однако диетологи предупреждают: такой подход может привести к проблемам с желудком.
Об этом сообщило издание Real Simple.
1. Кофе
Кофе натощак может раздражать желудок и способствовать выделению гастрина - гормона, который выделяет желудочную кислоту. Это приводит к вздутию живота и тошноте. Перед кофе диетолог советует съесть белковый продукт, например, яйцо или хлеб с арахисовой пастой. Если перекуса нет, добавьте в напиток ложку кокосового молока.
2. Острые блюда
Острая пища часто вызывает неприятные ощущения в желудке, и всё это благодаря капсаицину - химическому веществу, которое содержится в перце. По словам доктора Майкла Шописа, капсаицин связывается с рецепторами в желудочно-кишечном тракте, что заставляет организм ошибочно считать, что в него попало что-то вредное. В ответ на это организм увеличивает выработку слизи и ускоряет пищеварение, пытаясь быстрее "вывести" капсаицин. Однако это может привести к расстройствам желудка, диарее.
3. Сладости
"Употребление сладких продуктов натощак может привести к более быстрому скачку инсулина и уровня сахара в крови, что часто приводит к «обвалу» вскоре после этого", — отметил эксперт.
Употребление сладостей натощак может вызвать диарею. Это происходит из-за выведения электролитов и жидкостей из кровотока в кишечник, когда организм пытается сбалансировать высокую концентрацию сахара.
4. Чай
Кофеин в чае может раздражать слизистую оболочку желудка и повышать выработку желудочной кислоты, что ведет к симптомам рефлюкса. Особенно это касается черного чая, который содержит больше кофеина, чем другие сорта. В частности, если вы не завтракаете, лучше выбрать травяной чай.
5. Йогурт
Йогурт, богатый пробиотиками и молочной кислотой, способствует здоровью кишечника, улучшая пищеварение и поддерживая баланс микрофлоры. Однако, некоторые люди могут быть чувствительными к молочной кислоте. В таких случаях употребление йогурта натощак может стимулировать чрезмерную выработку желудочной кислоты, что приводит к раздражениям в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, высокая кислотность может снижать эффективность пробиотиков, содержащихся в йогурте.
6. Газированные напитки
Газированные напитки могут вызывать неприятное давление в желудке из-за пузырьков углекислого газа. Это приводит к дискомфорту и отрыжке. Кроме того, высокое содержание сахара в подслащенных напитках может вызвать скачки уровня сахара в крови.
7. Жирная жареная пища
Жирная пища дольше переваривается, что увеличивает время ее пребывания в желудке и стимулирует выработку кислоты. Это может вызвать боли и дискомфорт. Кроме того, жирная пища ослабляет способность НПС (нижнего пищеводного сфинктера) к сокращению, что способствует развитию кислотного рефлюкса.
8. Цитрусовые и сок
"Цитрусовые содержат лимонную кислоту, которая может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта", — отметил эксперт.
Цитрусовые фрукты, благодаря своей кислотности, могут расслабить нижний пищеводный сфинктер (НПС), что открывает путь для кислотного рефлюкса. Это может вызывать изжогу и другие неприятные симптомы. Однако можно уменьшить дискомфорт, сочетая цитрусовые с продуктами, богатыми углеводами. Они помогают поглощать избыток кислоты в желудке, что может облегчить состояние
Напомним, эксперты назвали три продукта, от которых следует отказаться ради сохранения здоровья.
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