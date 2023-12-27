Врачи назвали фрукт, который поможет навсегда забыть об усталости и бессоннице

Этот экзотический фрукт укрепляет кости, наращивает новые мышцы, устраняет головные боли, помогает при артрите и борется с преждевременным старением.

Это ананас, способный улучшить качество сна благодаря содержанию мелатонина – гормона, регулирующего наш сон. Если его включить в свой рацион, то можно забыть о бессоннице навсегда. Рассказываем, как ананас влияет на качество сна, ссылаясь на портал EatingWell.

Как ананас может повлиять на способность человека уснуть

Диетолог Келси Куник предоставляет обоснованные научные факты влияния ананаса на качественный сон. В 2021 году было опубликовано исследование в Journal of Agricultural and Food Chemistry, показавшее, что у участников эксперимента после употребления ананаса уровень мелатонина повысился на 266%. Также в статье отмечается, что этот фрукт способен влиять на уровень гормонов радости и счастья – серотонина и триптофана. А эти соединения очень важны для качественного глубокого сна.

Также ананас содержит большую часть магния, который способен расслаблять мышцы и успокаивает нервную систему, что очень положительно влияет на быстрое засыпание и качественный отдых.

Какая польза ананаса для здоровья человека

Помимо влияния на качество сна, ананас обладает еще множеством полезных свойств для нашего организма.

Повышает иммунитет и оказывает антиоксидантное действие. Поскольку ананас содержит много витамина С, он держит иммунную систему на высоком уровне. Благодаря содержанию аминокислот, фрукт обладает способностью уничтожать свободные радикалы, защищая организм от рака. Ананас богат аскорбиновой, фенольной кислотами и флавоноидами, поэтому снижает риск многих хронических болезней.

Поскольку ананас содержит много витамина С, он держит иммунную систему на высоком уровне. Благодаря содержанию аминокислот, фрукт обладает способностью уничтожать свободные радикалы, защищая организм от рака. Ананас богат аскорбиновой, фенольной кислотами и флавоноидами, поэтому снижает риск многих хронических болезней. Заряжает энергией. Благодаря содержанию аминокислот – валина и лейцина, которые очень важны для роста мышц, стакан ананасового сока утром взбодрит, восстановит силы и повысит выносливость. Ананас помогает восстанавливать мышцы после тренировки.

Благодаря содержанию аминокислот – валина и лейцина, которые очень важны для роста мышц, стакан ананасового сока утром взбодрит, восстановит силы и повысит выносливость. Ананас помогает восстанавливать мышцы после тренировки. Полезен для кишечника. Ананас богат как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой, поэтому помогает при запорах, диарее и синдроме раздражения кишечника. Клетчатка также помогает расчистить сосуды, избавиться от «плохого» холестерина, укрепляя здоровье сердца.

Ананас богат как растворимой, так и нерастворимой клетчаткой, поэтому помогает при запорах, диарее и синдроме раздражения кишечника. Клетчатка также помогает расчистить сосуды, избавиться от «плохого» холестерина, укрепляя здоровье сердца. Укрепление костей. Этот фрукт содержит много марганца, являющегося крайне необходимым минералом для прочности и восстановления костей. Ананас будет очень полезен людям, страдающим артритом. Поскольку витамин С и бромелайн, содержащиеся во фрукте, уменьшают воспаления и отеки. А магний помогает формировать мышечную ткань и нивелирует спазмы. Также с помощью ананаса можно уменьшить головную боль, вызванную артритом.

Этот фрукт содержит много марганца, являющегося крайне необходимым минералом для прочности и восстановления костей. Ананас будет очень полезен людям, страдающим артритом. Поскольку витамин С и бромелайн, содержащиеся во фрукте, уменьшают воспаления и отеки. А магний помогает формировать мышечную ткань и нивелирует спазмы. Также с помощью ананаса можно уменьшить головную боль, вызванную артритом. Борется со старением кожи. Так как ананас содержит много витамина С, то он помогает бороться с возрастными изменениями кожи. Поскольку способен защищать ее от УФ-излучения, способствовать выработке коллагена, обеспечивать антиоксидантную защиту. Если регулярно есть ананас, то кожа станет эластичной и упругой, без сухости и морщинок.

Читайте также:

Здоровье сердца, мышц, мозга и костей: зачем человеку нужен магний

Сколько нужно есть меда каждый день пожилым людям, чтобы получить максимальную пользу для здоровья

Названы 7 продуктов, которые нужно есть зимой, чтобы защититься от вирусов и преждевременного старения