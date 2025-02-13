Врачи назвали фрукт, который поможет предотвратить деменцию и болезнь Альцгеймера

По словам врачей, регулярное употребление граната помогает предотвратить образование холестериновых бляшек, снижает вероятность атеросклероза, инфаркта и инсульта. Также фрукт способствует контролю уровня сахара в крови, облегчает симптомы депрессии и климакса, оказывает положительное влияние на профилактику опухолей молочной железы.

Кроме того, ученые провели исследование на лабораторных мышах, показавшее, что гранат может замедлять развитие деменции и болезни Альцгеймера. А все потому, что фрукт содержит втрое больше антиоксидантов, чем зеленый чай или красное вино. Он также богат витаминами, минералами – железом, калием, кальцием и фосфором, которые положительно влияют на работу мозга, омолаживая его клетки.

Как правильно употреблять гранат, чтобы фрукт принес максимальную пользу

Гранаты и сок можно употреблять каждый день, они не вредят здоровью. Фрукты значительно питательнее сока, содержат меньше сахара и больше клетчатки, что не дает стремительного подъема уровня глюкозы.

Если вы пьете сок, лучше выбирать натуральный фреш, в пакетированном соке есть добавленные сахара. Если у вас нет неприятных ощущений, например, изжоги или аллергических проявлений при употреблении гранатового сока, то можно пить в чистом виде, в противном случае нужно разводить чистой водой в соотношении 1:1.

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