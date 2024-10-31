Врачи назвали количество воды, которую нужно пить для здоровья сердца и суставов

Диетологи и кардиологи пришли к выводу, что правильное потребление воды может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с суставами. Эксперты рассказали об оптимальном количестве жидкости и лучшем времени для ее потребления.
Кардиологи объясняют: достаточное потребление воды предотвращает сгущение крови и снижает нагрузку на сердечную мышцу. При обезвоживании кровь становится гуще, что вынуждает сердце работать интенсивнее. Это может привести к повышению давления и увеличению риска тромбообразования.
Сколько воды нужно пить для здоровья сердца и суставов — читайте на ТСН.ua.
Сколько воды нужно пить
По данным новых исследований оптимальное количество воды для здорового сердца составляет 30-35 мл на килограмм веса тела. Для человека весом 70 кг это примерно 2-2,5 литра воды в день. Однако эта норма может изменяться в зависимости от физической активности, климата и состояния здоровья.
Так, по общим данным врачей, норма выпитой воды на день для человека от рождения составляет:
- младенцы 0-6 месяцев – 680 мл (с молоком);
- младенцы 6-12 месяцев – от 800 до 1000 мл;
- дети от 1 до 3 лет – 1200 мл;
- дети от 4 до 8 лет – 1600 мл;
- дети от 9 до 13 лет – 2100 мл;
- дети от 14 до 18 лет – 2500 мл;
- взрослые мужчины – 3000 мл;
- взрослые женщины – 2500 мл.
Вода для здоровья суставов
Ортопеды отмечают, что достаточное потребление воды является решающим для здоровья суставов. Жидкость помогает производить синовиальную жидкость, которая смазывает суставы и предотвращает их преждевременное износ. При недостаточном потреблении воды риск артрита и остеоартроза значительно возрастает.
Помимо пользы для сердца и суставов, правильный питьевой режим:
- улучшает состояние кожи;
- ускоряет метаболизм;
- повышает концентрацию;
- помогает контролировать вес;
- улучшает работу кишечника.
Когда лучше пить воду
Эксперты советуют распределять потребление воды в течение дня. Особенно важно выпивать стакан воды:
- сразу после пробуждения;
- за 30 минут до еды;
- между приемами пищи;
- за 2 часа до сна.
Признаки недостаточного потребления воды
Врачи выделяют несколько основных симптомов обезвоживания:
- темный цвет мочи;
- сухость во рту;
- головные боли;
- усталость и раздражительность;
- боль в суставах;
- проблемы с концентрацией
Какую воду лучше пить
Медики рекомендуют использовать чистую питьевую воду комнатной температуры. Газировка, чай и кофе не учитываются в дневную норму, поскольку могут иметь обезвоживающий эффект.
Важно, что увеличить потребление воды необходимо:
- при физических нагрузках;
- в жаркую погоду;
- при простудных заболеваниях;
- во время диеты;
- при стрессе.
Однако резко увеличивать количество воды не рекомендуется. Организму нужно время для адаптации, поэтому норму следует повышать постепенно. Людям с заболеваниями почек и сердечной недостаточностью перед изменением водного режима необходимо проконсультироваться с врачом.
Врачи подчеркивают: достаточное потребление воды – один из самых простых и эффективных способов поддержания здоровья сердца и суставов. При этом важно не только соблюдать дневную норму, но и правильно распределять потребление воды в течение дня.
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