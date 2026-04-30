Врачи назвали одну группу продуктов, которая повышает риск гипертонии

Повышенное давление

Высокое артериальное давление, или гипертония, остается одной из самых распространенных проблем здоровья в мире. Оно опасно тем, что длительное время может не давать никаких симптомов, в то же время повышая риск инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности.

Об этом сообщило издание Mirror.

Как объясняют медики, гипертония возникает тогда, когда кровь слишком сильно давит на стенки сосудов. Если это состояние сохраняется долго, сосуды повреждаются. Чтобы их устранить, организм направляет к пораженному участку специальные клетки, которые прикрепляются к его стенкам. Со временем в этих местах могут накапливаться холестерин и жировые отложения.

В результате кровообращение затрудняется, а сердце вынуждено работать интенсивнее, что еще больше повышает давление и может привести к сердечной недостаточности.

В большинстве случаев симптомы отсутствуют. В то же время в редких случаях могут появляться головная боль, боль в груди, одышка, головокружение, носовые кровотечения, учащенное сердцебиение или нарушение зрения. Также возможны усталость или спутанность сознания.

Специалисты отмечают, что на риск развития гипертонии влияют как неконтролируемые факторы — возраст, наследственность или этническое происхождение — так и те, которые зависят от образа жизни. К последним относятся курение, употребление алкоголя, избыточный вес, длительный стресс и несбалансированное питание.

Одним из ключевых факторов является именно рацион. Эксперты подчеркивают, что наибольшее влияние на уровень давления имеет чрезмерное потребление соли. Значительная ее часть уже содержится в готовых продуктах, даже в тех, которые не кажутся солеными — например, в хлопьях для завтрака.

Особенно много соли содержат ультраобработанные продукты: снеки, пицца, готовые блюда из супермаркетов. Также к группе риска относится обработанное мясо — колбасы, ветчина, бекон, мясные консервы. По определению Всемирной организации здравоохранения, это мясо, которое было изменено путем засолки, копчения или других процессов для продления срока хранения или улучшения вкуса.

Кроме соленой пищи, негативно влиять на давление могут продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, а также сладкие и высококалорийные блюда. Они непосредственно не повышают давление, но способствуют набору веса, что является важным фактором развития гипертонии.

Также специалисты обращают внимание на употребление алкоголя и кофеина. Чрезмерное потребление алкоголя связано с повышением давления. Что касается кофеина, то умеренное количество для большинства людей не является проблемой, однако у чувствительных людей он может влиять на показатели давления.

Для профилактики и контроля гипертонии медики советуют придерживаться здорового образа жизни. В частности, рекомендуется сбалансированное питание с большим количеством овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, ограничение соли, регулярная физическая активность (не менее 150 минут в неделю), контроль массы тела, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя.

Отдельно выделяют диету DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), которая специально разработана для снижения давления. Она предусматривает увеличение потребления клетчатки, калия, кальция и магния, а также ограничение натрия и вредных жиров.

