Врачи назвали продукты, которые разрушают клетки мозга и ухудшают память

Эту пищу следует исключить из своего рациона, потому что она замедляет когнитивные функции.

Рассказываем, какие продукты оказывают влияние на раннее старение мозга и нарушают работу нервной системы.

Какие продукты нельзя есть, потому что они разрушают клетки мозга

Те продукты, которые содержат высокое содержание сахара, следует исключить из рациона. Кроме того, что они плохо сказываются на работе мозга, могут приводить к другим проблемам со здоровьем. Сладкая выпечка, газированные сладкие напитки и конфеты ухудшают память, поднимают уровень сахара в крови и могут стать причиной ожирения.

Не следует злоупотреблять продуктами из обработанного мяса – колбасами, ветчиной, бужениной и т.д. Они способны увеличивать уровень холестерина в крови. Высокое содержание соли и специй может стать причиной развития деменции.

Алкоголь становится причиной разрушения клеток мозга, что приводит к замедлению когнитивных функций и ухудшению памяти. Врачи рекомендуют ограничить его употребление, особенно это касается слабоалкогольных напитков, крайне вредных для здоровья печени.

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