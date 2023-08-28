Врачи назвали сладости, которые обязательно должны быть в меню

Чтобы были крепкие кости, здоровое сердце и печень, нужно каждый день есть 30 граммов халвы.

Этот десерт – халва, которая очень полезна для организма, поэтому даже медики рекомендуют ее есть. Она продлит молодость, укрепит кости, избавит от проблем с давлением и повысит настроение. Мы привыкли к подсолнечной халве, хотя она может быть нескольких видов: арахисовая, кунжутная, фисташковая и миндальная. Этот десерт также очень полезен для мам, которые вскармливают грудным молоком своих деток и для пожилых людей. Вместе с тем, этот продукт содержит некоторые противопоказания. Итак, какая польза от халвы, и кому не стоит ею злоупотреблять – читайте дальше.

Какие полезные свойства халвы

В своем составе халва имеет полиненасыщенные жирные кислоты растительного происхождения – линолевую, линоленовую и олеиновую. Очень богата содержанием минералов и витаминов, в частности, имеет много витамина Е, который предотвращает болезни сердца и замедляет процессы старения. Также в халве содержится белок, ценный аминокислотами и протеинами. Клетчатка помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Подсолнечная халва

Это традиционная для украинцев вкусняшка, которая изготавливается из семян подсолнечника. Ее также часто хозяйки делают сами в домашних условиях. Подсолнечная халва богата витаминами группы В и F, очень полезна для сердца, очищает кровь от холестериновых бляшек, стабилизирует кислотность в кишечнике. Особенно полезна для кормящих мам. После употребления подсолнечной халвы увеличивается количество и питательность грудного молока.

Арахисова халва

Этот десерт изготовляют из арахиса. Арахисовая халва богата фолиевой кислотой, которая способствует обновлению клеток организма, поэтому продолжает молодость. Другие витамины, которые входят в состав этого вида халвы, также полезны для сердца, могут предотвратить заболевание онкологией и выводят свободные радикалы. Также арахисовая халва богата кремнием, который укрепляет кости, хрящи, зубы и сухожилия. И делает кожу более эластичной и упругой, предотвращая ее преждевременное старение.

Кунжутная халва

Это необычная халва для украинцев, впрочем, она очень полезна для здоровья. Десерт изготавливается из кунжута, богатый витаминами, микро- и макроэлементами. Поэтому положительно влияет на должное функционирование всего организма, в частности на органы дыхания и опорно-двигательный аппарат.

Еще реже у нас встречается фисташковая и миндальная халва. Это лакомство сохранило всю пользу орехов, из которых изготовлено. А миндальная халва содержит наименьшее количество калорий, поэтому будет безопасной для тех, кто худеет или соблюдает диету.

Кому нельзя употреблять халву

Халва содержит в себе очень много сахара, поэтому очень вредна для больных диабетом. Также не следует употреблять халву людям, имеющим проблемы ожирения, аллергии, болезни кишечника и печени. Еще халва – очень калорийный продукт, поэтому для того, чтобы она была полезной, следует употреблять не более 30 граммов в день.

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