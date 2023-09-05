Врачи назвали «старческую» болезнь, которая теперь грозит 30-летним: как уберечься от недуга

Эта болезнь значительно помолодела и теперь грозит не только людям после 50 лет. Как отмечают врачи-флебологи, сейчас повысилось количество случаев заболевания варикозным расширением вен у тридцатилетних лиц. Почему варикоз помолодел, и как предотвратить эту болезнь – читайте дальше.

Почему варикоз возникает у 30-летних?

Согласно данным ВОЗ варикоз значительно помолодел, теперь в мире все больше людей болеют этой болезнью, которые имеют тридцать и чуть больше лет. Хотя раньше варикозным расширением вен страдали преимущественно пожилые люди. Врачи называют две причины этого отрицательного явления. Во-первых, это генетическая предрасположенность человека. А во-вторых, это малоподвижный образ жизни, приводящий к увеличению венозного давления в ногах. Поэтому затрудняется отток крови и возникает варикозное расширение вен. Так как молодежь в большинстве своем ведет малоподвижный образ жизни, то это становится причиной возникновения этой болезни.

Какие факторы влияют на развитие болезни

Есть несколько причин, которые влияют на появление и прогресс варикоза у молодых людей. Вот несколько из них:

Изменяется уровень гормонов, что сразу сказывается на эластичности сосудов.

Малоподвижный образ жизни: люди мало ходят.

Сидячий образ жизни: в транспорте, на работе или учебе. Большинство своего времени люди проводят сидя за компьютером или лежа с телефонами в руках.

Есть проблемы с лишним весом, в результате чего увеличивается нагрузка на ноги и кровяные сосуды.

Как понять, что пора обращаться к врачу

Следует обращать внимание на следующие симптомы: выступающие вены на поверхности кожи, увеличение размера кровеносных сосудов и появление сосудистой сетки. Также следует обратить внимание на боли в ногах, усталость после длительного стояния или ходьбы. Могут возникать зуд, жжение или повышенная чувствительность в варикозных ногах. Когда из варикозных вен начинает течь кровь при незначительных травмах, следует немедленно обращаться к врачу.

На варикозное расширение вен будет указывать потемнение и уплотнение кожи ног, атрофические язвы и экземы, отечность нижних конечностей, особенно в конце дня. А еще наличие локальной боли – интенсивная или длительная боль в ногах.

Как защититься от варикоза

Врачи-флебологи дают рекомендации по правильному питанию, здоровому образу жизни и умеренной физической нагрузке. Тогда варикозное расширение вен точно не будет угрожать. Что делать?

Включайте в меню продукты питания, содержащие белок, витамины и полезные микроэлементы. Это мясо птицы, морская рыба, овощи и фрукты, каши из цельного зерна, зелень и листовые салаты.

Вести активный образ жизни: многое двигаться и выполнять физические упражнения.

Не курить и не злоупотреблять алкогольными напитками.

Следить за своим весом, не переедать, но и не соблюдать жесткие диеты.

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