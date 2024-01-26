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Врачи назвали три самых полезных продукта для людей 60 лет, которые нужно есть каждый день

Врачи назвали три самых полезных продукта для людей 60 лет, которые нужно есть каждый день

Какая самая полезная еда для пожилых людей / Фото: Freepik

Эта пища защищает пожилых людей от гипертонии, онкологии и деменции.

В зрелом возрасте крайне необходимо следить за своим рационом, потому что он оказывает прямое влияние на самочувствие и здоровье. Врачи рекомендуют всем людям, которым за 60, внимательно относиться к своему питанию. И советуют три самых полезных продукта, которые обязательно должны быть в ежедневном рационе. Рассказываем, какая пища предупреждает заболевание, укрепляет иммунитет и активирует работу головного мозга.

Какие продукты обязательно нужно есть пожилым людям

  • Ягоды. Ученые отмечают, что больше пользы в таком возрасте будут приносить черника и клубника, которые активируют работу мозга, улучшают память, концентрацию и внимание. Ягоды относят к функциональной пище, что может предотвратить или облегчить симптомы многих заболеваний. Благодаря содержанию витаминов и антиоксидантов, они обладают противомикробными и противовоспалительными свойствами. Также способны укреплять сердечно-сосудистую систему, улучшать работу кишечника, выводить токсины из организма.
  • Бананы. Эти фрукты оказывают неоценимое влияние на здоровье людей, в том числе тех, кому за 60. Если регулярно употреблять бананы, можно не бояться проблем с сердцем и низким гемоглобином, поскольку они содержат калий и магний, положительно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы. Также бананы могут предупредить развитие деменции, потому что насыщают клетки мозга кислородом. Благодаря содержанию витамина В и триптофана эти фрукты способствуют надлежащей работе нервной системы и улучшают настроение.
  • Яйца. Этот продукт крайне полезен людям пожилого возраста, так как имеет в своем составе витамин D, которого не хватает в организме в таком возрасте. Этот витамин отвечает за крепкий иммунитет, надлежащую свертываемость крови и препятствует появлению раковых клеток. За счет содержания антиоксидантов яйца помогают защищать клетки тела от воздействия свободных радикалов. Поскольку именно эти соединения провоцируют возникновение хронических заболеваний, онкологии и заболевания сердечно-сосудистой системы.

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