Врачи назвали важнейшие продукты, которые нужно есть для укрепления сердца и сосудов

Если вы хотите иметь здоровую сердечно-сосудистую систему до глубокой старости, необходимо придерживаться этих простых рекомендаций по питанию.

Какие продукты нужно есть, чтобы сердце и сосуды были крепкими и здоровыми

Орехи – миндаль, грецкие орехи, фисташки и арахис содержат витамин Е, снижающий уровень "плохого" холестерина и укрепляющий стенки сосудов. К тому же, грецкие орехи содержат полиненасыщенную жирную кислоту омега-3, которая отвечает за налаживание работы сердца. Ученые доказали, что употребление 30 г орехов в день снижает риск смерти от болезней сердца и сосудов на 35%.

– миндаль, грецкие орехи, фисташки и арахис содержат витамин Е, снижающий уровень "плохого" холестерина и укрепляющий стенки сосудов. К тому же, грецкие орехи содержат полиненасыщенную жирную кислоту омега-3, которая отвечает за налаживание работы сердца. Ученые доказали, что употребление 30 г орехов в день снижает риск смерти от болезней сердца и сосудов на 35%. Овсянка считается самой полезной кашей на завтрак. Она помогает похудеть, налаживает процессы пищеварения, предотвращает диабет и заряжает энергией. К тому же, овсянка содержит растительную клетчатку, которая выводит "плохой" холестерин из организма.

считается самой полезной кашей на завтрак. Она помогает похудеть, налаживает процессы пищеварения, предотвращает диабет и заряжает энергией. К тому же, овсянка содержит растительную клетчатку, которая выводит "плохой" холестерин из организма. Гранат – это прекрасный источник антиоксидантов, укрепляющих сосуды и нейтрализующих свободные радикалы. Если пить натуральный гранатовый сок ежедневно в течение четырех недель, это поможет улучшить кровоснабжение к сердцу.

– это прекрасный источник антиоксидантов, укрепляющих сосуды и нейтрализующих свободные радикалы. Если пить натуральный гранатовый сок ежедневно в течение четырех недель, это поможет улучшить кровоснабжение к сердцу. Курага содержит важные для сердца витамины А и В, железо, кальций и магний. Сушеные абрикосы помогают повысить гемоглобин, поэтому предотвращают анемию. Однако гипотоникам с курагой нужно быть очень осторожными с этой ягодой, ведь она снижает давление. Врачи говорят, что безопасная суточная норма – это 100 грамм кураги.

Чтобы сердечно-сосудистая система была в норме, врачи предостерегают от чрезмерного употребления фастфуда, полуфабрикатов и кондитерских изделий, которые могут спровоцировать развитие атеросклероза. Также для здоровья нужно пить достаточное количество воды и ограничить употребление соли до 5 граммов в день.

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