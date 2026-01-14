Врачи обвиняли в симуляции: шокирующая история мальчика с викторианской болезнью

Эллиот, у которого нашли редкую викторианскую болезнь

Британка Меган Уэст из Ковентри месяцами пыталась доказать врачам, что ее сын серьезно болен, но слышала в ответ лишь упреки в детской ревности. В конце концов у мальчика обнаружили редкую викторианскую инфекцию, которая едва не привела к параличу.

Об этом пишет Lad Bible.

Изменения в поведении мальчика и успокоения врачей

25-летняя Уэст рассказала, что неоднократно обращалась к семейному врачу со своим четырехлетним сыном Эллиотом после того, как в декабре 2024 года заметила изменения в его походке и беге. По словам женщины, мальчик во время движения неестественно широко ставил ноги и активно размахивал руками.

Тревога матери возросла, когда у ребенка появились ночной пот, стремительное похудение — «до такого состояния, что было видно кости в груди», — а также «постоянные болезни». Несмотря на это, как отмечает Меган, врачи успокаивали ее, объясняя состояние мальчика вирусной инфекцией, и даже предполагали, что он может преувеличивать свои жалобы.

«Я водила его к врачу так много раз. Он странно ходил и бегал, у него шатались бедра из стороны в сторону, руки были разведены, а колени касались друг друга. Я привела его, когда заметила, что ноги у него не такие сильные, как должны были бы быть. Врач сказал, что с неврологической точки зрения он в норме, имеет хорошую силу в ногах и, вероятно, делает это ради внимания, потому что у него есть младшая сестренка», — рассказала мать.

Меган Уэст сказала, что впервые забеспокоилась, когда заметила, что у Эллиота необычная походка

По словам Меган, жалобы не прекращались: Эллиот продолжал говорить, что его ноги «не работают». В июне прошлого года это заставило женщину обратиться в отделение неотложной помощи больницы Ковентри.

Какую болезнь нашли у Эллиота?

После обследования рентген обнаружил увеличенные лимфоузлы в легких ребенка. Впоследствии врачи сообщили, что причиной ухудшения здоровья стала так называемая викторианская легочная болезнь. Эллиоту поставили диагноз туберкулез позвоночника, или спинальный туберкулез — бактериальное заболевание, поражающее кости позвоночника.

Меган убеждена, что симптомы, которые врачи «списывали» на вирус, на самом деле были признаками болезни, известной также как болезнь Потта.

Об этом, в частности, говорится на сайте Cleveland Clinic. Там отмечают, что спинальный туберкулез «начинается в легких, а затем распространяется на позвоночник», а многие пациенты «испытывают хроническую боль в спине и мышечную слабость в руках и ногах».

«Это может привести к искривлению позвоночника или повреждению позвонков. В некоторых случаях болезнь Потта может быть смертельной», — предупреждают специалисты.

К основным симптомам относятся:

боль в спине и шее,

слабость в конечностях,

потеря аппетита,

резкое похудание,

повышенная температура.

Без надлежащего лечения заболевание может привести к необратимым поражениям позвоночника.

Мальчику, возможно, придется перенести еще одну операцию в течение следующих нескольких месяцев

«Это был огромный шок»

Женщина считает, что врачи общей практики, которые осматривали ее сына, должны были бы «внимательнее отнестись к ее беспокойствам».

«Мне кажется, нас немного проигнорировали. Я понимаю, что детям трудно поставить диагноз, но если сложить все признаки вместе, у него были все симптомы туберкулеза», — подчеркнула Меган.

Она объяснила, что слова Эллиота о том, что ноги «не работают», были следствием сдавления спинного мозга из-за разрушительного воздействия инфекции.

«Я совсем не ожидала, что это будет нечто подобное. Это был огромный шок. Мы были напуганы за него, ошеломлены и ужасались тому, через что ему придется пройти и как это будут лечить», — призналась мать.

Ребенку сделали операцию: как чувствует себя Эллиот сейчас

В сентябре прошлого года мальчику провели операцию по сращиванию позвоночника в Детской больнице Бирмингема — во время вмешательства кости позвоночника соединяют, чтобы ограничить движение и уменьшить боль. Врачи предупреждали о «чрезвычайно высоких рисках», а Меган была «в ужасе», что сын может не пережить операцию. В то же время без хирургического вмешательства ему грозил паралич.

К счастью, операция прошла успешно. Сейчас Эллиот проходит курс лечения от туберкулеза и, по словам матери, «чувствует себя значительно лучше». Ему разрешено только ходить, бегать пока запрещено. Также врачи не исключают еще одного оперативного вмешательства в течение следующих шести месяцев, если образование на позвоночнике не уменьшится достаточно.

«Он снова играет, пытается делать все то, что ему пока нельзя. Его походка почти вернулась к норме. Когда ему разрешат бегать, с ним будет работать физиотерапевт, чтобы скорректировать походку. У него до сих пор бывают не очень хорошие дни, но он чувствует себя значительно лучше, чем до операции. Сейчас он большую часть времени восстанавливается дома из-за ограничений и не может делать привычные для других детей вещи», — рассказала мать.

Окончательно станет известно, нужна ли дополнительная операция, после очередного КТ, которое должно «показать прогресс» в состоянии позвоночника.

«Слушайте своего ребенка»

Несмотря на пережитое, Меган подчеркивает, что не обвиняет семейного врача, хотя и чувствовала, что ее «проигнорировали».

«Я понимаю, что туберкулез особенно сложно диагностировать у детей. Но мне хотелось бы, чтобы к моим беспокойствам отнеслись серьезнее и посмотрели на общую картину во время предидущих осмотров. Впрочем, самое главное — Эллиот выздоравливает и движется в правильном направлении. Слушайте своего ребенка и настаивайте, если чувствуете, что что-то не так, ведь никто не знает вашего ребенка лучше вас. Врачи не всегда правы. Дети не могут долго изображать болезнь ради внимания», — подчеркнула женщина.

